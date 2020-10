Gian Marco abre su corazón en 'Prefiero vivir sin ti'

View this post on Instagram

The KRK V8 have been my best allies in this new record project. In addition to the power of the 12s subwoofer, the sound and definition of my studio reached another level. Thank you @krksys 👊🏼💥 – Los KRK V8 han sido mis mejores aliados en este nuevo proyecto discográfico. Sumado a la potencia del subwoofer 12s, el sonido y la definición de mi estudio alcanzó otro nivel. Gracias @krksys 👊🏼💥