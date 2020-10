Ariadne Díaz revela por qué renunció a protagonizar "¿Qué le pasa a mi familia?"

El esperado regreso a televisión de Ariadne Díaz como protagonista en la nueva producción de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, estaba a la vuelta de la esquina, pero el público deberá seguir esperando pues la actriz decidió renunciar a su participación protagónica en el proyecto.

Ariadne Díaz cuenta la dura experiencia por la que se alejó de las telenovelas y consideró retirarse definitivamente La actriz también contó por qué regresó ahora a la pantalla chica.

"Me pareció muy lindo en un momento tan caótico del mundo, que todo está cambiando, que mucha gente está asustada, hacer una historia donde la gente la pase bien", dijo en una entrevista en septiembre para confirmar su retorno a los foros de grabación tras una pausa de dos años.

Sin embargo, hace algunos días, Osorio sorprendió al anunciar que la protagonista de exitosas telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo declinó su oferta para trabajar en esta historia que inicialmente encabezaría con su expareja José Ron, quien también renunció al protagónico masculino en esta comedia romántica.

Ahora, luego de que el famoso productor presentara ante la prensa a Eva Cedeño y Mane de la Parra como la nueva pareja protagónica de este teledrama, la intérprete de 34 años confesó las razones que la orillaron a rechazar el papel de ‘Regina Rueda’ con el fin de acallar, de una vez y para siempre, todas las especulaciones que han surgido al respecto.

Ariadne Díaz habla sobre su inesperada salida de ¿Qué le pasa a mi familia?

Durante una reciente transmisión en vivo a través de su cuenta Instagram junto a Juan Osorio, la estrella de 34 años habló con total sinceridad sobre los motivos que la obligaron a abandonar el proyecto con el que volvería a la pantalla chica y además manifestó su aprecio hacia el productor, con el que selló un pacto para trabajar juntos en el futuro.

“Tú sabes lo que yo hubiera dado por estar ahí, lamentablemente pues, uno intenta, pero al final la última palabra es de la vida, es de Dios y pues por alguna razón no se dan las cosas para que se pueda hacer”, comenzó a explicar en el live antes de puntualizar las razones por las que cambió de parecer sobre la telenovela.

“Yo tenía ahí unos proyectos que te comenté, que estiramos, que intentamos, que nunca lo voy a olvidar Juan, cómo me diste hasta el último minuto para ver si se podía resolver y podías entonces trabajar juntos, pero fue inamovible, no se pudo hacer de ninguna manera”, lamentó en la plática que duró casi 20 minutos, enfatizando además su cariño a Osorio, quien le demostró una gran confianza y deseos de mantenerla dentro del barco.

“Tu proyecto al final tiene muchas locaciones, yo no podía estar yendo y viniendo por esto otro que ya tenía firmado y pactado, pero bueno siempre te voy a agradecer, no solo que hayas pensado en mí, sino que hayas intentado que yo estuviera porque tú deseabas mucho que yo estuviera, pero yo también lo deseaba muchísimo y creo que los dos nos esforzamos porque así fuera, pero al final no fue y también confío en que por algo pasan las cosas”, reflexionó.

Tras escucharla, Osorio de inmediato le hizo una invitación para que, aunque no sea actuando, sea parte de esta importante novela que se suma a la larga trayectoria del productor que viene de una racha de éxitos. “El día que estrenemos esa novela y hagamos lo de prensa, quiero pedir tu autorización y que seas nuestra madrina”, le pidió.

Asimismo, Ariadne Díaz insistió en que es falso que tenga problemas con Televisa y además negó que Ron, quien fue su pareja en el pasado dentro y fuera del set, desistiera de unirse a la novela porque tendría que trabajar con ella. Algo que él también desmintió hace algunas semanas.

"Cuando tú me dijiste José Ron yo te dije: 'Perfecto, es mi vecino'. Escuchaba noticias de que Ron no va a estar porque está Ariadne y me decía acá por mensaje Ron: 'No, es que sí, pero es que no', bueno su decisiones personales para estar o no estar”, contó.

“Lo que yo quiero decir es que realmente lo que se da como en noticias, en los medios y esas cosas a veces está muy alejado de ser la realidad, o sea tanto así que yo misma le decía: 'Estaría increíble que estuvieras porque mira la historia está padrísima'. Yo soy amiga de él y soy su vecina además, entonces nos llevamos bien todos. Hay cariño y hay respeto”, sentenció Ariadne Díaz, zanjando el tema.

Finalmente, ¿Qué le pasa a mi familia?, con Eva Cedeño y Mane de la Parra, arrancará sus grabaciones en noviembre y llegará a la pantalla de Las Estrellas a comienzos del próximo año.

