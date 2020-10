Paulina Rubio reaparece sobre el escenario con un mini vestido azul con cola larga y botas de gamuza

Paulina Rubio regresó como toda una diosa a los escenarios, al presentarse en la más reciente edición de los premios Latin Billboards, Después de varios meses alejada de los shows por la pandemia, ahora dio lo mejor de sí con su espectáculo.

"Qué bonito poder ya tocar el escenario y cantar, estar aquí en los premios", expresó en un contacto con Telemundo después de los ensayos previos a los premios, enfatizando en que siempre se tomaron todas las precauciones por el Covid-19.

Paulina Rubio rompe el silencio y habla de "la pesadilla" que ha vivido estos meses A través de un video, la cantante abrió su corazón y contó la pesadilla que ha vivido los últimos meses: "El bullying te lastima, a mi me transformó. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista"

Paulina Rubio brilló con mini vestido azul eléctrico y botas de gamuza

En el show, presentó su más reciente tema 'Tu y yo' junto a Raymix y habló sobre cómo siempre se reiventa: "Creo que la música es universal, no creo que haya etiquetas que no me pueda quitar y poner. Raymix es muy talentoso, a mí me encanta hacer cosas con él porque me saca de mi cajón, de mi zona de confort".

Sobre el escenario brilló con un mini vestido metalizado, presumiendo su estilizada figura a sus 49 años y después de dos embarazos.

Pero en la alfombra roja de la gala de los Latin Billboards, desfiló con un exquisito mini vestido de seda azul eléctrico, complementado con una larga cola y botas de gamuza.

En los ensayos, dejó salir su lado rebelde que siempre la acompaña, viéndose espectacular con un mini short negro, con una maxi botas de cuero negro y una arriesgada maxi chamarra platinada con detalles en amarillo y negro. Y dejó su cabello suelto y rizado como acostumbra en cada uno de sus eventos.

Después de enfrentar varias polémicas con ex parejas por la custodia de sus hijos, en la actualidad Paulina Rubio está mejor que nunca, enfocada en la crianza de sus pequeños y en crear siempre más y mejor música para su público.

Te recomendamos en video