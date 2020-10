Alejandra Capetillo combina una coqueta chamarra de aviador con pantalón de mezclilla y botas

Las chamarras, botas y pantalones de mezclilla forman parte de la indumentaria básica de toda mujer en la temporada de otoño-invierno, y desde ya Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, está ofreciendo opciones de cómo combinar estas piezas a la perfección.

Lo mejor que tienen estos looks es que no tienes que gastar demasiado dinero para lucir hermosa, porque son piezas que casi todas las chicas tienen en casa, tan solo tienen que revisar su armario y desempolvarlas. Tal cual hijo la hija de Biby Gaytán, ya que tomó prestadas las chamarras de su papá para crear los looks que mostró reciente en su vlog de Instagram.

Hija de Biby Gaytán combina chamarras tipo aviador con pantalones de mezclilla y botas

"Chamarras aviadoras de Eduardo Capetillo, ¿cuál chamarra me debería robar más seguido?", escribió en un post de Instagram con un clop corto mostrando tres combinaciones espectaculares. Una de ellas consistió en un pantalón de mezclilla claro con una chamarra de cuero marrón oscura y cubierta de parches, siendo el complemento ideal unas maxi botas también de piel.

Una de los looks mejor valorados por sus seguidoras fue el que creó con un pantalón blanco a la cintura y de bota ancha, con una camiseta gris y una chamarra de marrón clara, con parches del mismo tono. Una opción que brilla con su sencillez.

Este fue uno de los looks que más gustó a sus fans / Captura de Instagram

Un jean gris corto también puede ser una opción coqueta al combinarlo con una básica playera blanca, unos botines negros y una maxi chamarra marrón con cuello de gamuza único y exquisito.

Tener un jean gris puede ser útil al armar tus looks / Captura de Instagram

Sea cual sea la chamarra de piel que decidas usar en tus looks de esta temporada, ten en cuenta que siempre puedes añadir más accesorios para completar tus outfits. En el caso de la hija de Biby Gaytán, unos buenos lentes de sol nunca pueden faltar, así como una bolsa pequeña, de preferencia negra o marrón para que combine con todo.

