Bad Bunny acude a votar con atuendo de Lady Gaga ¡Así lo captaron!

Este 3 noviembre además de que se están llevando a cabo las elecciones presidenciales de Estados Unidos también en Puerto Rico miles de personas han salido a ejercer su voto con el fin elegir al próximo gobernante de la isla, entre otros cargos públicos. Por esta razón, el cantante puertorriqueño Bad Bunny acudió a ejercer su derecho al voto y así fue captado por sus seguidores.

Bad Bunny es uno de los cantantes y compositores del género urbano más famosos de la actualidad, quien también se ha mostrado muy activo en los temas políticos y sociales de Puerto Rico. Un claro ejemplo fue durante los movimientos sociales contra el exgobernador Ricardo Rosselló, quien dimitió a su cargo tras las protestas sociales por la filtración de un chat en el que hace comentarios homofóbicos.

En esta esta ocasión Bad Bunny también ha mostrado su opinión sobre las elecciones de este año en Puerto Rico y por medio de redes sociales ha pedido a sus compatriotas que salgan a votar.

Además, Bad Bunny mostró su hartazgo por medio de Instagram ante los partidos políticos de Puerto Rico como el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pero en las últimas horas ha circulado por medio de Twitter una fotografía en la que se puede ver a Bad Bunny formado para votar usando cubrebocas, lentes, sombrero, crocs, jeans y con una playera del nuevo disco Chromatica de Lady Gaga, quien es una de las cantantes que ha mostrado su apoyo al candidato demócrata Joe Biden y su constante desacuerdo con las políticas de Donald Trump.

Bad Bunny votando en crocs con una remera de Lady Gaga jajsjskdk, me as a votant pic.twitter.com/UsvUVEkM6R

Bad Bunny was spotted wearing a #Chromatica T-shirt at the polls today. ⚔️ pic.twitter.com/FAQhBG6cJV

— Pop Crave (@PopCrave) November 3, 2020