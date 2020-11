Así es la lujosa sala de estar de Thalía con muebles rojos, mesas de cristal y chimenea de mármol blanco

View this post on Instagram

¡Amores, esta semana solamente!!!! My loves, for one week only!! Get your hands on a SIGNED✍️ THALIA x @motivescosmetics VIVA Palette #SignedByThalia 💋❤️💋 July 13th – July 17th, purchase the @THALIA X Motives collection each day at noon EDT. The first 40 customers who purchase the collection will receive a SIGNED #THALIAXMotives Viva Eye & Cheek Palette! ➡️ LINK IN STORIES TO SHOP Offer only available ‪from 7/13 – 7/17‬. 200 Thalia signed palettes available during this time period. The first 40 orders of the THALIA X Motives Collection ‪at noon EDT‬ each day will include a signed Viva Palette by Thalia, herself! #SignedByThalia #ThaliaxMotives ⭐️⭐️⭐️ Oferta disponible solo del 7/13 al 7/17. 200 paletas firmadas por Thalia estarán disponibles durante este tiempo. ¡Los primeros 40 pedidos de la colección “THALIA x Motives” empezando al mediodía EDT, cada día, incluirán una Viva Palette firmada por Thalia!