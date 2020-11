Consuelo Duval luce con confianza un vestido rojo e inspira a las mujeres de más de 50 años

View this post on Instagram

Consuelo Duval revela que enseñar el pecho con brasier le costó su matrimonio “Mi divorcio en el 2012 me costó que enseñé el brasier en las Olimpiadas… en Londres, que dije ‘va a ganar México’, y ganó México, y me quité la playera… bueno, me costó el divorcio, me costó el matrimonio” Y acepta que le ofrecieron dinero por posar desnuda.. “ya me había llegado antes, y si no acepté esa oferta… me ofrecieron 2 millones de pesos”. #consueloduval 😆😆😆😆 qué opinas..?? Era para tanto..????? 🤔🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄