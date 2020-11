Adele enamora con un pantalón culotte a la cintura, un tank top y un maxi abrigo negro de gamuza

Adele, como muchas mujeres hoy en día, están en la búsqueda de atuendos cómodos que les permitan estar fuera de casa todo el día, y aún así sentirse bien con lo que están vistiendo y también verse elegantes. Y los pantalones son una opción ideal en este caso.

La cantante británica, intérprete de temas exitosos mundialmente como Someone like you y Hello, se ha caracterizado durante toda su carrera por usar ostentosos y elegantes vestidos, confeccionados con las telas más exquisitas y bordados con los más delicados materiales y cristales. Pero también ha dejado claro que cuando se trata de looks casuales, sabe cómo armar un buen look con pantalones.

Adele tiene la fórmula perfecta para usar pantalones de mezclilla luego de rebajar más de 40 kilos Los jeans siempre son muy favorecedores

Adele deslumbra con un pantalón culotte, maxi abrigo de gamuza y sombrero

Si hablamos de pantalones, lo hay de varios tipos, materiales y presentaciones. Hace un tiempo, la ganadora de premios Grammy y Oscar, fue captada bajándose de su vehículo luciendo un leggings de mezclilla negro, junto con una blusa negra sencilla y un maxi abrigo, un estilo sobrio que sirve tanto para reuniones en el día o en la noche.

Con una maxi sudadera también se pueden usar leggings sin ningún problema, armando un look mucho más informal y perfecto para un día de festivales de música o de vacaciones en un parque de diversiones. El negro siempre será un tono favorecedor para todas las chicas.

Adele luce hermosa con un pantalón palazzo, top negro y maxi abrigo rojo de flecos Un estilo sexy y elegante al mismo tiempo

Pero si lo que quieres en un pantalón holgado, Adele lució espléndida con un modelo culotte que se caracteriza por ser de corte alto y de bota ancha, perfecto para estilizar la figura y disimular algunos rollitos en la zona media del cuerpo. Ella lo combinó con un top negro de tirantes.

Los complementos que aportaron elegancia y distinción a este look fueron un maxi abrigo negro de gamuza espectacular, perfecto para el otoño y el invierno, y un sombrero tipo Panamá en tono negro, que acentuó su elegancia.

