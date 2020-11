Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja afirman que tienen los pies en la tierra

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son la pareja más mediática en redes sociales, juntos casi acumulan 40 millones de seguidores, tan solo en Instagram.

Su vida, dentro y fuera de Internet, acapara las miradas de personas que los siguen, pero también de los que no están de acuerdo con su rol de influencers y youtubers.

Publimetro charló con Kimberly y Juan de Dios sobre este momento que viven, en el que han logrado combinar el entretenimiento con el negocio, a través de diferentes proyectos.

“Estamos entrando en otros terrenos, de hecho, a finales del año pasado presentamos nuestros libro en la Feria internacional del Libro en Guadalajara, pero desgraciadamente entrando este año se vino la pandemia mundial y los tiempo difíciles, pero seguimos trabajando gracias a Dios llenos de bendiciones y con nuevos proyectos, como la telefonía Space Móvil, en la que estamos entrando a otros terrenos e industria”, señaló Juan de Dios Pantoja.

Mientras que Kimberly Loaiza compartió: “Ahora para El buen fin, se vienen muchas sorpresas y promociones en mí línea de maquillaje, la línea de ropa Shein, Space Móvil y hasta nosotros vamos a entrar [risas]”, pero Juan de Dios también adelantó, “se vienen muchos lanzamientos de música, se viene otro producto de mi línea grande, quizá finalizando este año o entrando el próximo, se viene muchas sorpresas. Son unos audífonos que se viene, ya lo tienes en exclusiva [risas], con una marca importante”.

Colocados en el top de las redes sociales y plataforma digitales compartieron qué tan importante son los números en su trabajo, pero también cómo superan las críticas.

“Hacemos lo que nos gusta y tratamos de tener los pies en la tierra, no pensamos en otras cosas, no somos ese tipo de gente que está pensando que por tener números somos más que otras personas”.

A lo que añadió Juan de Dios: “La cantidad no nos define, sabemos que tenemos un grupo muy grande de personas que nos apoyan, que han cambiado nuestras vidas, se lo debemos a ellos, porque han confiado en nosotros. También, sabemos que nosotros somos trabajadores, lo que hemos logrado ha sido por trabajo, porque somos constantes y entregados a esto, pero si no hubiera esta personas que deciden ser parte de nuestra familia internet, no lograríamos todo esto. Los pies siempre deben estar en la tierra, donde deben estar, no nos creemos más que nadie, simplemente somos personas que -quizá- trabajamos y esforzamos más que otras personas. Tratamos de decirle eso a nuestros seguidores, que ellos se tienen que esforzar por sus propios proyectos, sueños y metas”.





Momento como pareja

Al preguntarle a Kim cómo vive su relación: “No ha cambiado nada, hemos madurado mucho, nos hemos abierto y hablamos lo que nos gusta o disgusta. Hay más confianza, sí hemos mejorado como pareja”.

Juan de Dios respondió: “El lazo de amor es más fuerte, porque compartimos momentos con mi hija, son momentos bonitos y lo mejor es que podemos seguir con e ella, porque nuestro trabajo nos permite estar en casa”.

Críticas y haters

“No me tomó muy a pecho los comentarios de la gente en redes sociales, lo único que me llegó a afectar fue durante mi embarazo, porque creo que estaba muy sensible y a parte se metían con mi hija. Gracias a Dios ya pasó y lo pudimos superar juntos. La gente siempre está intentando hacerte sentir mal, siempre se creen perfectos, sobre todo la gente que tira hate”, confesó Kim.

“Sabemos que somos personas trabajadoras con buenos valores, pero todo puede pasar. Yo he tenido problemas, he pasado por circunstancias difíciles en las que por terceros me atacan. Sacan de mi vida privada, algo que no quería que publicaran y he tenido problemas; si es una gran responsabilidad para nosotros, pero disfrutamos el momento, el viaje, tratamos de relajarnos y no pensar tanto en lo negativo, sino disfrutar lo que tenemos, la familia y los proyectos que estamos sacando”, puntualizó el cantante.

Negocio y entretenimiento

“Estuve, día y noche, escogiendo productos y diseños de mi línea de ropa (Shein), por eso -a veces- me desaparezco de redes sociales”. “Yo la veo súper ocupada metida en el proyecto, ella se tomó fotos con todos los outfit, como 40 sesiones de fotos… ¡Fue una locura!”, señaló la pareja.

Bajo la mirada pública

"De repente si te zumba en el oído, hay cierto miedo o preocupación porque sabemos que estamos bajo el ojo público, algún error grave que cometamos, alguna palabra o cualquier cosa puede tomarse como noticia y puede hacerse un problema social grande. En la vida hay personas felices con su vida, frustradas y justamente en la redes sociales los que se hacen notar, que son los haters, son frustradas, porque una persona feliz consigo misma, una persona que trabaja por los suyos y con buena energía no comparte mensajes negativos. He tenido peleas con ciertos haters, sobre todo porque me gusta contestar, de repente tirarles yo también, pero yo riéndome atrás de las pantallas. Los haters para nosotros son diminutivos, porque no tiene nada real o positivo en la vida. Es normal que tengan una opinión diferente y la libertad de expresión es un derecho propio, pero cuando son ofensas e insultos, se convierte en haters", finalizó Juan de Dios Pantoja.

