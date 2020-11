Brad Pitt reaparece luciendo desaliñado y envejecido, preocupa a sus fans

Luego de que se anunciara el rompimiento con su novia, la modelo Nicole Poturalski, Brad Pitt reapareció en las calles de Los Angeles inmerso en uno de sus proyectos de beneficencia, con un look que dejó sorprendidos y preocupados a sus fans.

La estrella de Once Upon a Time in Hollywood ayudó a alimentar a los más necesitados durante la pandemia. En las fotos, que se hicieron virales por las redes sociales, se ve a Brad como nunca antes mientras reparte cajas de comestibles en una región de clase baja de la ciudad californiana.

Multitudes de personas hicieron fila para obtener comida de un camión que el mismo hombre de 56 años condujo y descargó durante horas.

Brad Pitt luce desaliñado y envejecido al reaparecer luego de terminar con su novia

Muchos de los presentes que recibieron la ayuda ni siquiera se dieron cuenta que una estrella de Holllywood estaba repartiendo las cajas, esto debido a el look desaliñado de Brad y la máscara que llevaba para protegerse del COVID-19.

Brad Pitt tenía puesta una camisa de cuadros rojos con una playera básica de color blanco. Debajo, un jean desgastado lleno de agujeros. Su cabello despeinado y unos zapatos envejecidos fueron señales de que no le importó mucho su apariencia a la hora de salir y ayudar.

Un testigo dijo al Daily Mail "Brad realmente parecía un héroe, el hombre no se detuvo en todo el día. Verlo conduciendo un camión grande en South Central durante la época de covid fue en sí mismo asombroso".

Brad está en medio de la batalla de divorcio de Angelina Jolie y buscando la custodia de cinco de sus seis hijos juntos. Poco se conoce sobre los asuntos legales de la pareja pero al parecer las cosas no han marchado de manera amistosa.

