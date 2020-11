Anuel AA se retira de la música en los Latin Grammy 2020: conoce los motivos

Los fanáticos del reggaetón y especialmente del artista Anuel AA tuvieron una amarga noche de Latin Grammy. En la edición 2020 de la premiación, Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel, se retiró de la música.

Antes de cantar en tarima 'El Manual', uno de sus temas más sonados del disco 'Emmanuel', Anuel AA había subido a su cuenta de Instagram un video con una nueva versión de 'Me contagié' con el emoji de un ataúd. En ella resume su estado de ánimo actual, triste, deprimido y con el deseo de pasar más tiempo con su familia y con su hijo Pablo Anuel.

Incluso, en el tema reclama que otro hombre está criando a su hijo, por lo que debe actuar y pasar más tiempo con él, retirándose de la música.

"Real hasta la muerte de por vida", dijo Anuel AA al terminar su interpretación en los Latin Grammy.

Tres semanas atrás, el reggaetonero y trapero había compartido un post con un escrito, que es parte de la letra de la nueva versión de 'Me contagié'.

"Algunos días necesito sexo. Algunos días necesito amor. Algunos días no necesito nada de nadie. Algunos días siento que quiero salvar al mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo. Por eso me voy, adiós", reza el texto.

Todo bien con Karol G

Los rumores de la depresión de Anuel AA llevaban varios días recorriendo las redes sociales y muchos señalaban que se trataba de una supuesta separación con la cantante colombiana Karol G.

Sin embargo, la propia artista desmintió ese rumor.

Ahora, Anuel, quien volvió a Puerto Rico hace semanas por primera vez desde que salió de la cárcel, podrá pasar más tiempo con su familia y especialmente con su hijo. Su retiro probablemente sea temporal, el deseo en este caso de sus más fieles fans.

Con su primer disco 'Real Hasta la Muerte' y con 'Emmanuel', Anuel AA ganó cuatro Premios Juventud, tres Premios Bilboard, tres Premios Lo Nuestro, entre otras distinciones.