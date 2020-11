The Christmas House, apuesta LGBT+ de Hallmark Channel

Con motivo de las cercanía de la Navidad, Hallmark Channel presentó una película con motivo de esta celebración, se trata de The Christmas House, la cual se presentó el pasado 22 de noviembre y está protagonizada por una pareja del mismo sexo, la cinta es protagonizada por Jonathan Bennett, conocido por su papel en Chicas pesadas.

La trama sigue la vida de Brandon y su esposo Jake, interpretado por Brad Harder, quienes visitan a los padres de Brandon y en donde esperan una llamada que les confirme la adopción de su hijo, además el hermano Mike, interpretado por Robert Buckley, también acude a la casa familiar y se reencuentra con su novia de secundaria.

I’ve been begging for LGBTQ representation on the Hallmark channel for years and tonight they finally acknowledged that gay people exist. 👏👏👏🎄 #thechristmashouse pic.twitter.com/oKufO7F0h0

— Danny Pellegrino (@DannyPellegrino) November 23, 2020