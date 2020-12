Andrea Meza pide no satanizar los concursos de belleza

Los concursos de belleza viven una transformación, no solo por la pandemia, sino por los cuestionamientos que se hacen en torno a su función y existencia.

Mexicana Universal 2020 eligió a Andrea Meza, representante de Chihuahua, como la reina que estará en Miss Universo 2021, que se realizará en el primer semestre del año que está por comenzar.

“Tenía la piel chinita, no lo podía creer, incluso me fui a dormir pensando que era un sueño. No podía creer que ya no lo estaba viendo en el sillón de mi casa, sino que estaba arriba del escenario. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, el convivir con tantas mujeres inteligentes, divertidas y con mucho que aportar; además, con Lupita Jones que es una mujer inspiradora, porque es una mujer muy fuerte y con temple, eso es algo que admiro de las personas", adelantó Andrea Meza.

Añadió, "sí ha sido un momento difícil, pero es el mejor momento para demostrar el porqué deben continuar los concursos de belleza. Me gusta compartir que son una plataforma que empodera mujeres, impulsa a alcanzar los sueños y tiene a mujeres muy preparadas, pues la mayoría somos profesionistas, como yo que soy ingeniero en software. Los certámenes de belleza, son al final del día, una de tantas plataformas o caminos que escogen hombres y mujeres para alcanzar los sueños. Mucho se sataniza a los concursos, pero no deja de ser un trabajo más, en la que somos embajadoras de la marca que representa a México”, compartió Andrea Meza.

La originaria de Chihuahua está en desacuerdo sobre la llamada violencia simbólica que supuestamente hay en los concursos de belleza.

“Cada quien habla desde su experiencia y de cómo nos ha tocado vivir las cosas. Desde mi primer día en Mexicana Universal platiqué mi experiencia como algo muy enriquecedor. Créeme que si en algún momento hubiera sufrido de algún tipo de violencia en estas plataformas, ya no estuviera dentro, porque soy una mujer que sabe lo que quiere y para dónde va, no voy a dejar que alguien me de menos que eso. Ahora, me toca con mi ejemplo y con mi voz contarle al mundo que esto es una excelente oportunidad de crecimiento, somos mujeres inspirando a otras mujeres, e incluso a hombres”.

Andrea Meza gana la corona de Mexicana Universal 2020 en medio de la polémica

Agregó, “siempre estaré agradecida con Lupita Jones, porque lo que me ha demostrado han sido cosas buenas, ella quiere que ganemos y alcancemos la meta”.

Reina Hispanoamericana

Andrea Bazarte (Nuevo León) ganó el título de reina Hispanoamericana.

“El certamen se realizará en Bolivia en el primer trimestre del siguiente año. Ha sido un año complicado para estas plataformas de belleza, sin embargo me doy cuenta que las cosas están cambiando para las mujeres, pero hay mucho por, no por la organización, sino por la sociedad, porque siguen los ataques por optar a ser parte de estos eventos”.

Primera edición de Latinoamericana Universal

Este año se creó la primera edición del concurso Latinoamericana Universal, y la primera reina de certamen, fue la oaxaqueña Ángeles Castro, que le dio el primer título de belleza a Oaxaca.

La participante competirá por la corona, el segundo semestre de 2021 en Washington, DC.

“Vivo en una comunidad de Oaxaca y me siento que estos nuevos rostros sean tomados en cuenta, soy el resultado del mestizaje. Estoy orgullosa de ser la primera mujer de mi estado que deja un precedente importante para otras mujeres".

Concursos de belleza, en la mira

Iniciativas

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados considera que los concursos de belleza son un un tipo de violencia simbólica contra las mujeres. La comisión, que preside la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), emitió su intención de voto a favor de tres dictámenes para incluir la violencia mediática, reformas sobre paridad de género y consolidar el concepto de revictimización que buscan la eliminación de los concursos de belleza en México.

Ex reinas

Sofía Aragón, Cynthia de la Vega, Josselyn Garciglia, Wendy Esparza, entre otras, se unieron en redes sociales con el hashtag #laverdaddetrasdemicorona, para revelar la verdad detrás de su corona. La reina de belleza Sofía Aragón, ganadora del concurso Mexicana Universal 2019 estuvo ausente durante la ceremonia, en la que se coronó Andrea Meza, por las diferencias con Lupita Jones.

Lupita Jones

En 27 años de carrera Lupita Jones asegura que no siempre la ha pasado bien. Ella fue la primera mujer mexicana en conseguir el título Miss Universo 1991 y hoy es directora de la organización Mexicana Universal, que a pesar del escándalo, entre los planes de la organizadora, no se encuentra dimitir ni retirarse.

Concursos de belleza podrían desaparecer en México

