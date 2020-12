Martha Figueroa y René Solorio sacan a la luz secretos de los famosos

Martha Figueroa y René Solorio tiene una larga amistad, en la que han compartido diferentes aventuras, ahora han decidido sacar a la luz los momentos más especiales como periodistas en su libro Las historias que nunca contamos: los secretos, locuras y revelaciones de los famosos. Los periodistas presentan su libro este martes dentro de la edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Nombres como José José, Alejandro Sanz, Luis Miguel, Belinda, Miguel Bosé, Gabriel García Márquez, Adela Micha, Ricky Martin, entre otros, se exponen para dejar bajo las miradas de los lectores historias reveladoras y fuertes que han decidido hacerlas públicas.

“La verdad es que teníamos muy claras todas estas historias, que nunca habíamos contado, ni Martha ni yo en ninguno de los medios en los cuales hemos trabajado, que no se habían podido publicar por diversas razones, como cuestiones de nuestros jefes, no era el momento o le dieron prioridad a otra historia, y se fueron quedando. Así que agarramos nuestras libretas, nuestras anotaciones y también echamos mano demuestra memoria y recuerdos”, señaló René Solorio.

Los coautores de este libro llegan a la edición virtual de la FIL.

“René y yo estábamos muy emocionados cuando nos habló nuestro editor para decirnos que nos habían incluido en la FIL, siempre es como muy difícil entrar, ahora fue peor, porque había menos lugares; así que cuando nos avisaron, solo brincamos, brindamos, celebramos y todo, porque estar en la FIL es como estar en Disneylandia para los que nos gustan los libros”, puntualizó la conductora del programa Hoy.

Agregó que se extrañarán los amontonamientos en los pasillos, “volteas pa’ acá y ves a un autor; volteas pa’ allá y ves a otro autor, a toda esa gente compre y compre libros, devorando libros de todos los tipos. Además, oyes el murmullo de la gente y ves las filas afuera y bueno te mueres de la emoción, pero este año solo estaremos con nuestro telefonito sentaditos muy bien peinaditos esperando vivir esta experiencia distinta también será única en su género y a lo mejor después podremos contar a nuestros nietos, que yo estoy más cerca de los nietos que René [risas], de decirles , fíjate que una ves la fil se hizo por que los chinos y el virus y el murciélago toda la historia no”, dijo Martha Figueroa.

Revistas vs libros

Martha Figueroa puntualizó que la gente piensa que estos temas no deben estar en un libro, ya que son de revista.

“Creo que la lectura nos puede llevar a cualquier lugar, peeo de pronto hay gente que dice: '¡No, esos temas son como de revista!'. También pueden estar en un libro, en un libro como éste que es ligero, para la que nos sigue esta padrísimo y para la gente que no nos conoce es buen lugar para conocernos. La gente que es muy lectora puede devorarse en un minuto, porque es un libro ligero de leer”.

La conductora confesó que a veces entra en un debate porque la gente no sabe leer bien

“Fuimos cuidadosos en que todo lo que publicamos es verdad eso si lo cuidamos al máximo, yo creo que no, no pasa nada no, por favor que lea bien gente, queridos lectores, por eso son lectores, lectores viene de leer, no oigan y que les digan: – es que dijo, no!, léanlo y ya que lo lean entonces ya dicen, no me gusta, si me gusta, está tremendo, esta bonito, por que luego se van con la finta de lo que dice el de al lado”.

Historias difíciles de contar

Belinda

“Los años difíciles de Belinda se titula ese capítulo, fue difícil porque esa historia que sabía y me enteré de las situaciones fuertes, era un tema muy difícil. Siempre a sido difícil hablar de suicidio siempre es un tema muy delicado y cuando en un famoso surge esa palabra, la verdad es que no es agradable, y lo tienes que tomar con mucho cuidado. En su momento fue un tema difícil, pasaron los años, pero en su momento la familia se encargó de negar, sus publicistas, sus managers y todo ese círculo que rodeaba a Belinda, que me habían negado y que me habían dicho: 'No, ¿cómo dices eso?', pues resulta que sí había algo de verdad, porque la misma Belinda por ahí acepta que hubo algo parecido a lo que yo cuento en este capítulo", reveló René.

Agregó, "yo no quería causar escándalo con esa historia, porque me sigue pareciendo que es un tema muy delicado, pero también estaba consciente de que se tiene que hablar no hay que satanizar ese tema, sobre todo por los jóvenes que están viviendo momentos difíciles. Puedes hablar abiertamente de un tema con responsabilidad, esa historia me costó trabajo pero al final, creo que logré darle el giro que tenía que ser y contarla como es, sin ocultar nada, pero con un sentido de responsabilidad”, René Solorio.

Fallecidos

“Me costaba trabajo sobre todo los muertos, es decir me costó trabajo hablar de Raúl Velasco, me costó hablar de José José, me costó trabajo hablar de Gabriel García Márquez, porque además son tres menudos muertos, personajes grandototes, pero la gente -luego- no lee bien y no entiende y me dice: 'Le estás faltando el respeto a los muertos, hay no sé qué', son homenajes no son falta de respeto, son verdades y cosas que ocurrieron. No tenemos que dejarlos fuera solo porque ya no están, si hay cosas que contar hay que contarlas y sobre todo para que los lectores nuevos los conozcan o los recuerden. Me daba cierto miedo, además pensar qué tal si Adela Micha se vuelve a enojar conmigo, hay que tal si la Lupita me quiere otra vez desgreñar, pero bueno ya estoy acostumbrada es mi vida en los espectáculos”, comentó Martha Figueroa.

¿Cuándo y dónde ver la presentación del libro?

1 de diciembre a las 16:30 horas por www.fil.com.mx editorial Aguilar / Pinguim Random House

