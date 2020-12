Dulce María hace de diciembre un festejo especial

Dulce María arranca diciembre con muchas emociones, porque es un mes muy especial en todos los sentidos: celebra su cumpleaños, el aniversario artístico y la llegada de su hija.

La cantante está en la recta final del embarazo y compartió con Publimetro, la importancia del último mes del año en su vida.

“Diciembre es especial, porque llego a 30 años de carrera, con mi propia historia personal y profesional, que celebraré el 13 de diciembre, que es prácticamente una vida, porque empecé a los 5 años, entonces si es toda mi vida… ¡No, el 95% de mi vida! [risas]. Fíjate que son muchas cosas, porque también cumplo años, el 6 de diciembre y el 13 son mis 30 años de carrera; además, mi bebé no sé que día se le ocurra nacer, pero será por estos días, entonces sí, es una como una celebración, como empezar un nuevo ciclo”, compartió la cantante que llegará a los 35 años.

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

La cantante habló de esas anécdotas de una carrera larga llena de apariencias: “En mi reciente sencillo, Lo que ves no es lo que soy, expongo varias emociones que viví. Por ejemplo, recuerdo que siempre me quedaba dormida en los aviones y no sabía dónde estaba. Además, de estar llorando antes de entrar a un concierto y tener que sonreír. También de las traiciones que vives, porque de pronto las que se dicen tus amigas, de repente le tiran la onda al novio; al final, son detalles chistosos, dolorosos y alegres”.

Añadió, “estoy súper agradecida, contenta y satisfecha de todo lo que he realizado, pero la gente te puede ver y no tiene ni idea de lo que realmente eres. Detrás de una sonrisa, puede haber mucho dolor y la gente no lo sabe. Creo que ahora más que nunca, esa canción la escribí hace como 6 años, pero ahora más que nunca con las redes sociales es muy fácil aparentar algo y esconder los verdaderos sentimientos. Hay siempre mucho sacrificio detrás de las cosas y era lo que yo quería contar, al menos mi historia personal sin apariencias”.

Ellen Page anuncia que es transgénero y se llama Elliot Page

Comparte algunas reflexiones

Disco Origen

“Creo que sí saldrá Origen hasta el próximo año, pero empecé a sacar la música de este disco en abril justo en la pandemia para estar conectada con la gente. Por otro lado, yo quería hacer mas videos de este disco y pues la verdad es que estaba esperando que en algún momento las cosas mejoraran, pero desgraciadamente no; tal vez, saque alguna canción en diciembre, la verdad no lo sé pero si no seguramente el disco saldría el próximo año ya completo”, dijo Dulce María.

Famosas que están por debutar como mamás Emily Ratajkowski, Fernanda Castillo, Emma Roberts y Dulce María están en la recta final de su gestación.

Maternidad

“Me doy cuenta de lo retador que es y del cambio que representa en la vida, ojalá después pueda escribir y hacer como un recuento de estos meses que han sido duros, a la vez un milagro y una bendición hermosa de tener a mi bebé y de estar formando una familia con mi esposo. Todavía no tengo el nombre, si tenemos opciones, pero todavía no decidimos, ya tiene que ser pronto pero todavía no [risas]”.

RBD

Dulce María aclaró rumores en torno a RBD.

“Probablemente este pariendo o dándole de comer a mi bebé en esos momentos del concierto (26 de diciembre). Rebelde y RBD, son proyectos a los que di mi vida, en cualquiera de estos 12 años yo hubiera podido ser parte sin ningún problema; sin embargo, me hubiera encantado estar pero al 100% y en este momento en pandemia, embarazada, pues tengo que cuidar mi salud emocional y física para poder estar bien. Estoy dando vida a este ser, no se va a esperar, no le puedo decir: ¡Hay no… espérate!, Me hubiera gustado estar, pero al 100% no ser parte a medias, por eso tuve que decir que no, en esta etapa yo no puedo ser parte”.

Vida personal

La cantante, actriz y escritora confesó que experimenta nuevas sensaciones y un sentido protector hacia su familia.

"Llegó un momento con tantos proyecto, que me cuestioné sí lo quería hacer o si valía la pena al dejar tantas cosas de la vida personal que también es muy importante . A veces te cuestionas eso, entonces es como regresar al origen y reencontrarme con mi niña interna. Estoy dejando muchas cosas por proteger a esta bebé, a mi embarazo, mi maternidad y a la familia que estoy empezando. Mis instintos me llevan a querer abrazar a esa bebé y decirle:'Yo te voy a cuidar y proteger de todo lo que pueda haber".

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: