Arturo Chacón contagia su espíritu navideño con 'A christmas wonderland'

Arturo Chacón se mantiene activo, a pesar de la pandemia que aqueja al mundo, que hizo que se pospusieran varios de sus conciertos este 2020.

El tenor mexicano termina el año con una reflexión sobre la importancia de atraer a las nuevas generaciones a la ópera y a los clásicos, como lo hace con su material discográfico más reciente: A christmas wonderland.

“Me impresionan las generaciones nuevas, la manera en la que los jóvenes se acercan a la música es muy especial. No todos los jóvenes escuchan -exclusivamente- reguetón, también hay jóvenes escuchando Wagner o Mozart, entonces vamos a ofrecer algo que tiene un acercamiento a través de algo muy popular, cantado de una manera elegante pero suave, muy cómodo de escuchar. Este material de repente también puede servir para atraer las nuevas generaciones, ahora es mucho reguetón, mucho urbano, pero siempre es bueno mirar hacia atrás y retomar lo clásico”, compartió Arturo Chacón.

El tenor reveló que hay mucha nostalgia en este año que finaliza, por eso el disco busca ser una compañía para las familias que no están juntas por la pandemia.

“Para mí, la Navidad es lo máximo. Me gusta sufrir (soy cantante de ópera) así que casi todas las navidades estoy lejos de mi familia, entonces la música es lo único que me queda, lo que me hace sentir esa nostalgia y cariño. Me encanta la Navidad, el hecho de poder compartir algo simultáneamente también es significativo”.

El cantante que inició su carrera haciendo coros para Juan Gabriel señaló que hay muchas opciones para escuchar música navideña.

“Es una época donde te vas a encontrar un sin número de estilos e interpretaciones. Muchas de ellas no me llenan y ni capturan ese espíritu, por eso hay que irnos a la vieja escuela con la música navideña como Frank Sinatra, es eso lo que quise capturar; es decir, un cantante de ópera interpretando relajadamente esas canciones, no es un disco hecho solo para los que ya escuchan ópera, es un disco para todo el mundo”.

Recuerdo de la infancia

“Todas tienen un recuerdo a mi niñez, pero han sido redescubiertas con un significado mucho más intenso en este año y este contexto. El playlist del disco se escogió con mi familia, decidimos usar el tiempo lo mejor posible. Hay una en particular que se llama The littlest angel, a algunas personas no les llamara la atención pero para mí tiene un significado especial, que es la inocencia de un niño que regala todo lo que tiene, me hace llorar y es una de las que tiene más significado del disco. La música nos mantiene con vida”, reveló el artista.

De vuelve a los escenarios

Arturo Chacón ya se encuentra en esayos para lo que será su regreso a los escenarios, de manera presencial.

"Se llama Los cuentos de Hoffmann es una ópera que es mi papel favorito de hecho, es un regalo después de que mi última ópera la canté el 1 de marzo de este año, ahora estamos ensayando para el próximo mes iniciar las funciones, de hecho anoche soñé que no pude entrar por que di positivo a Covid [risas]. El concierto será en Barcelona en el Gran Teatro Liceu, tendremos el 50% de aforo abierto al público".

A christmas wonderland

13 temas incluye A christmas wonderland, como The christmas song, I’ll be home for christmas,Jingle bells, Winter wonderland, Noche de paz, The littlest angel, entre otros.

