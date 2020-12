Poncho De Nigris desata críticas al enseñar a su hijo de cuatro años a disparar un arma

El conductor Poncho De Nigris desató polémica, críticas y burlas en redes sociales al publicar un video en el que se le ve con su hijo de cuatro años mientras le enseña a disparar un arma de fuego en un campo de tiro.

De Nigris parece en el clip en medio de un campo mientras uno de sus hijos permanece de espaldas a él de pie y cuando el ex participante del reality show Big Brother se le acerca por la espalda y se arrodilla para alargar uno de sus brazos, se ve cómo dispara una pistola.

Al presentador de televisión se le oye decir “Vamos a enseñar a tirar a Ponchito”, para después sujetar la mano del menor y accionar el gatillo.

El video, que fue publicado por el propio De Nigris en su cuenta de Instagram, desató críticas entre sus seguidores, hecho que desde un principio no le importó al oriundo de Monterrey, pues como dijo, para él sólo se trata de conservar el legado familiar

“Así como mi papá nos enseñó desde niños a tirar, así enseñamos a nuestros hijos. Muchos van a criticar y decir que corté cartucho y que todo estuvo mal. Les mando muchas bendiciones. Entraría en polémica pero lo único que le estoy mostrando y enseñando son las tradiciones del monte y del rancho”, escribió.

Poncho De Nigris continuará con las tradiciones familiares

El también empresario aseguró que está dispuesto a leer todo lo que sus seguidores le comenten al respecto, pero aseguró que sólo “los que saben” comprenderán que se trata de una tradición.

"Los leo y aprendo de todos, los que saben de esto entenderán y los que no, van a tirar. Amor y paz, los voy a leer todos los comentarios".

Poncho De Nigris también dijo que no es la primera vez que continúa adelante con las tradiciones de su familia con sus hijos, y advirtió que ésta no se convertiría en la última ocasión que dé de qué hablar “alimentando el qué dirán”.

Instagram

Reacciones en redes

Entre los comentarios que le hicieron a su publicación destacan: “Nadie te va a decir cómo educar a tus hijos, pero la figura de ‘influencer’ que eres, creo que debes tener prudencia, sabes que no está bien esto que estás haciendo, en fin”, “Mejor que le enseñe su papá a que aprenda de la televisión y videojuegos”, “Cuídate, Poncho, no todas las tradiciones so buenas, así sean del rancho o el monte”, “Para los que felicitan, nomás pónganle atención, después de tirar al cerro otra vez el arma está en dirección al niño, esto no es tan fácil como parece, un descuido y puede pasar una tragedia, el Poncho dice que tiene experiencia, ahí queda claro que no”.

