Rapera Saga se enfrentará en el primer combate mixto de freestyle

Luego de las cuatro fechas en México y Chile, la quinta edición de Combate Freestyle da lugar a la primera competencia en Argentina que reúne a una de las exponentes más destacadas de ese país: Saga, en una nueva batalla de ingenio y destreza mental.

A partir de las 20 horas de México, se presentará la batalla entre grandes raperos como Stuart, Cacha, Saga, Nacho, MKS, Sony y Brasita, a través del canal de YouTube de SPACE.

Para Saga, la competencia no será una tarea fácil, pues desde hace varias semanas ha tenido que prepararse mentalmente para dejar que las ideas salgan durante el enfrentamiento.

"Primero me siento recontenta porque me invitaron a participar en esta primera batalla en Argentina. Me he estado preparando haciendo freestyle en mi casa, entrenando porque tengo un grupo para entrenar. Competimos entre nosotros. Me siento muy emocionada, tengo muchas ganas de rapear. Voy a poner el 100% e ir con todo", declaró la joven argentina en una entrevista a Publimetro.

Desde que comenzó a rapear a la edad de 14 años, Aylén Ibarra −su verdadero nombre− llamó fuertemente la atención, por lo que ahora, seis años después, se ha convertido en una revelación del rap argentino. Por ello, la joven celebra que se sigan abriendo espacios para desarrollar estas prácticas artísticas y acercar el género urbano a más generaciones.

"La importancia que se le da al freestyle me pone muy contenta, porque antes no era así. El que rapeaba era marginado. Estuve en competencias donde había poca gente, mis papás no me querían dejar raperar. Ahora las cosas han cambiado, podemos verlo por televisión, en plataformas digitales y esto permite a nuevas generaciones conocer este estilo, pero también a personas mayores, como mi abuela que nunca me ha visto rapear y ahora podrá hacerlo. Me siento realmente feliz por todos estos espacios", aseguró.

CONDICIONES DEL COMBATE

Misio será el host de la nueva edición, encargado de llevar adelante la competencia. La tarea de evaluar a los MC’s estará a cargo de los jurados Muphasa, Núcleo y Tatu. El DJ Beatmaker, responsable de crear un ambiente musical como soporte a las rimas de los concursantes, estará a cargo de Veeyam.

Combate Freestyle se realizará con la modalidad Seven to Punch, que consiste en una serie de enfrentamientos cortos y dinámicos, sin fixture programado.

En cada instancia, dos concursantes se enfrentan en dos desafíos de frases y réplicas, de las cuales el jurado determina un ganador.

El vencedor de cada duelo seguirá en el juego y deberá enfrentarse a un nuevo rival, ya sea para ganar otro punto o, en caso de ser derrotado, para ir al grupo de espera. Quien se mantenga como líder en la mayor cantidad de duelos, será quien obtenga la victoria.

