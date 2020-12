My elf challenge: el reto navideño de los famosos

Varias celebridades se han unido al primer challenge festivo de Navidad. Jimmy Fallon, Dakota Fanning, Reese Witherspoon, Cara Delevingne, entre muchos otros se inspiraron en la tradición norteamericana Elf on the Shelf, para publicar en sus redes sociales algunas cómicas imágenes con el hashtag My elf challenge.

El reto consiste en hacer de otra celebridad un duende, sin embargo, los nombres de ambos famosos deben rimar. Por ejemplo, Elizabeth Banks y Tom Hanks. La gracia de esto es editar una foto de un famoso, hacerlo pequeño, cual si fuera un elfo, y colocarlo en el hombro de otro.

Fue la actriz y modelo Garcelle Beauvis quien publicó en su Instagram: "has oído hablar de Elf on the Shelf, ahora prepárate para esto …” , junto a una foto de ella sentada en el hombro de Pharell.

A raíz de esta foto, muchas celebridades comenzaron a sumarse al challenge My elf challenge de Instagram. Mark Rufallo, actor de Los Vengadores, Natalie Portman, Eva Longoria, Drew Barrymore, Jennifer Garner, Jessica Biel, Prinyanka Chopra y muchos otros rostros mundialmente conocidos también se han unido al reto navideño.

Elf on the Shelf es una tradición navideña que se originó en un libro infantil estadounidense de 2005 sobre un elfo explorador que fue enviado por Santa Claus para verificar si los niños se portan bien.

Cortesía

Después de celebrar el día de Acción de Gracias o Thanksgiving, los estadounidenses colocan al pequeño personaje en casa para que vigile a los niños. Cada noche, el Elfo de la Navidad visita a Santa y lo pone al corriente de la actitud de los pequeños. A la mañana siguiente, el Elfo aparece en otro lugar de casa para que los niños lo encuentren y continuar con la divertida hazaña.

