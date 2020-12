Angelina enamora con una maxi falda ocre tipo tulipán con un top de seda y una pashmina perfecta para invierno

Angelina Jolie tiene una amplia variedad de faldas en su armario. Aunque en sus primeros años en Hollywood siempre lograba robar miradas con sus atuendos de jeans ajustados de cuero, tan sexys como rebeldes, hoy en día más bien prefiere atuendos más delicados y holgados que le permitan estar cómoda mientras asiste a sus reuniones y comparte con sus hijos.

En una pasada salida junto a su hija Vivienne, cautivó con su sencillez en un maxi vestido blanco tipo camisón junto con unas sandalias destalonadas, un atuendo fresco e ideal para esos días en los que la comodidad es lo principal.

Angelina Jolie deslumbra con un look ‘total white’ de pantalón palazzo blanco con top de seda y elegante blazer Así derrochó elegancia en una pasada alfombra roja

Angelina Jolie hermosa en una maxi falda de seda plisada y un suéter

Pero este confort, la actriz de 45 años también lo consigue integrando maxi faldas a su vestuario. Los paparazzis captaron hace un par de meses a la protagonista de Maléfica, luciendo sencilla pero espectacular al mismo tiempo con una maxi falda blanca de seda plisada, combinada con un maxi suéter de lana en tono marrón claro, que complementó con una mini bolsa de cuero marrón.

Angelina Jolie muestra su humilde sala de estar con muebles vintage y sillones de cuero gastado A pesar de su fama, tiene gustos sencillos y minimalistas

Entonces, si quieres lucir una falda pero en un look casual, Angelina Jolie también tiene una opción para ti. Al combinar una falda de seda con maxi botas tendrás un outfit súper elegante y fresco, logrando equilibrio con un suéter de lana si quieres adaptarlo para los días de invierno.

Este mismo estilo lo han llevado otras celebridades como la cantante y diseñadora de modas Victoria Beckham, quien supo deslumbrar con una falda midi de seda azul, un maxi abrigo de lana acanalado y un par de maxi botas de piel negras.

Si no quieres sumar un suéter a tu look pero aún necesitas algo cálido para la temporada de frío, entonces puedes complementar tu look de maxi falda tipo tulipán con una coqueta pashmina. Las hay de muchos modelos, colores y materiales, tan solo debes hallar una que se ajuste a tu estilo.

Te recomendamos en video