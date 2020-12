Ana Paula Capetillo da clase de estilo en un maxi blazer de brillantes, blusa de gasa y pantalón de cuero

Las hijas de Biby Gaytán, Alejandra y Ana Paula Capetillo, se han convertido en dos de las influencers de moda y estilo más seguidas de México. Con su carisma y dulzura en pantalla, así como su exquisito gusto a la hora de maquillarse y armar sus looks, terminan enamorando a sus seguidores en redes sociales.

Si bien es Alejandra quien más comparte recomendaciones de looks y aconseja sobre cómo armar outfits perfectos con prendas básicas, la hija mayor de Biby Gaytán, Ana Paula, también se ha destacado con sus elecciones de vestuario, dejando ver que también tiene talento para la moda.

Ana Paula Capetillo, hija de Biby Gaytán, deslumbra con pantalón de cuero y maxi blazer de brillantes

En un reciente video que publicó en su galería de Instagram, donde tiene más de 366 mil seguidores, se mostró probando varios productos de maquillaje junto a su hermana menor, enamorando un look elegante de pantalón de cuero estilo culotte, con una blusa de gasa blanca de cuello corbata y un maxi blazer negro estampado con detalles blancos y brillantes. El toque fina lo sumó con unos botines de cuero.

"Me encantan los outfits que armas, por ti me animé a usar los pantalones wide leg. Son lo máximo tú y Ale", "Qué elegante tu presencia", "Pau te ves increíble", fueron parte de las reacciones al look de Ana Paula Capetillo, quien definitivamente heredó la belleza y el carisma de su mamá Biby Gaytán.

En su perfil de Instagram, Ana Paula sobre todo comparte recomendaciones de maquillaje y looks sencillos que se pueden lograr desde casa, demostrando que un buen maquillaje puede hacerse con implementos accesibles y técnicas sencillas que están a la mano de todas.

Y ahora, que los looks con blazer están en tendencia, puedes aprovechar para tomar ideas de los looks de las hijas de Biby Gaytán y crear tus propios outfits coquetos para las fiestas navideñas y de fin de año.

