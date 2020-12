Soul, un viaje por el mundo de las almas que muestra lo importante de estar vivo

Soul presenta un mundo poco explorado por las cintas animadas: el de las almas. En esta ocasión, Pixar y Disney crearon una historia protagonizada por Joe Gardner, un profesor de música en una secundaria, quien explorará lo que existe después de la muerte y lo que hay antes de la vida, pero sobre todo se adentrará en un viaje junto a una peculiar alma llamada 22, en el que descubrirá el significado de estar vivo.

En este sentido, el director de la película Pete Docter habló con Publimetro sobre uno de los retos más grandes que el equipo de Pixar Animation Studios tuvo que enfrentar al inicio del proceso creativo de la historia.

"Nos preguntamos qué es el alma, por lo que nos metimos a explorar entre las diversas culturas que existen en el mundo y nos dimos cuenta, en primer lugar, que las almas son invisibles, no las podemos ver, son como un suspiro. En ese momento surgió el gran reto, nos preguntamos: '¿Cómo podemos crear algo que es invisible cómo cree el mundo que lucen las almas?'. Esas fueron nuestras primeras interrogantes sobre la historia, pero con el paso de tiempo fuimos construyendo a los personajes y les fuimos dando una imagen que lograra hacer una unión entre su personalidad y la idea del alma", explicó.

Joe Gardner es un músico afable, paciente con sus alumnos y enfocado en cumplir sus sueños / Cortesía Disney

La película es un viaje entre El gran antes y El gran después, que son dos mundos paralelos donde las almas se encuentran antes de nacer y después de morir. Por lo que la cinta hace una reflexión sobre la muerte, la pérdida de un ser querido, el amor y la pasión por cumplir tus sueños.

"Esta película es exactamente como me encuentro ahora mismo, pasando por un momento agridulce de perder a alguien pero ganando una visión positiva y alegre de todas las cosas que como ser humanos podemos hacer en nuestra vida y los mensajes que podemos dejar a las personas que están cerca de nosotros e incluso al mundo. Siempre he creído que el mundo ha estado aquí millones y millones de años y nosotros únicamente 70 u 80 años, es un abrir y cerrar de ojos, entonces no desperdicien su parpadeo", mencionó el actor Jamie Foxx, quien prestó su voz en esta cinta para el personaje de Joe Gardner.

Soul / Cortesía Disney

Durante una charla con diversos medios de comunicación, la actriz Tina Fey aseguró que este filme va más allá de enviar un mensaje sobre perseguir tus sueños y encontrar tu pasión en la vida.

"Para mí esta historia también muestra la idea de que enfocarte en una pasión puede apoderarse de tu vida y consumirla. Creo que Soul deja una enseñanza muy profunda sobre el presente porque vivir el hoy es tan importante como el logro que quieres alcanzar, especialmente en este 2020 cuando todos estamos haciendo un balance de lo que significa haber tenido un buen año, de haber tenido éxito en la vida, que ahora significa estar presente con las personas que amas", enfatizó Tina Fey, quien da voz a 22, una alma que no quiere llegar a la Tierra.

Más sobre Soul…

¿De qué trata? El músico de jazz Joe Gardner logra obtener el empleo de sus sueños cuando un traspié lo lleva de las calles de Nueva York a El gran antes, por lo que intentará regresar a la Tierra.

Director. Pete Docter es uno de los creativos más importantes de Pixar, quien ha trabajado en cintas como Toy Story, Monsters, Inc, Walle E, Up, Unidos, entre otras.

Banda sonora. El músico reconocido a nivel global y nominado a los premios Grammy, Jon Batiste escribió composiciones y arreglos originales de jazz para la película

Estreno. 25 de diciembre es el estreno de la serie por la plataforma streaming de Disney.

