Armando Manzanero y Luis Miguel, la relación que rompió esquemas con sus Romances

Armando Manzanero es considerado uno de los compositores más importantes de los últimos tiempos a nivel internacional debido a sus románticas letras. Pero además de ser un cantautor reconocido, durante su carreta el yucateco también ayudó a explotar el talento de decenas de artistas como Luis Miguel, Angélica María, José José, entre muchos otros quienes han disputado gracias a la interpretación de las canciones de Manzanero.

Fue precisamente con Luis Miguel con quien mantuvo una relación muy estrecha durante la década de 1990, pues Armando Manzanero prestó sus temas a El Sol para que los interpretara en una serie de discos.

En 1991 se dio a conocer el primer disco de este proyecto llamado Romances, que fu producido por el propio Armando Manzanero y que logró llevar al éxito a Luis Miguel con temas como Por debajo de la mesa, Amanecer y Contigo aprendí. Dicho material discográfico logró vender más de siete millones de copias a nivel internacional y recibió certificaciones de platino en Estados Unidos, España y Latinoamérica.

El cantautor murió a los 85 años de edad / Cuartoscuro

Cabe destacar que este álbum también fue reconocido por revivir el interese de los boleros e hizo historia al obtener un disco de oro por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos. Cabe destacar que antes de lanzar el disco, la disquera de Luis Miguel no estaba de acuerdo con el giro que el cantante daría a su carrera con este proyecto; sin embargo el éxito fue rotundo y hasta el día de hoy los temas de Manzanero son recordados con la voz de El Sol.

“A mí me da mucho orgullo porque estar con un niño con el talento de él en esta generación y que se acerque a un compositor como yo me siento muy honrado (…) No cabe duda de que en esta vida todo es recíproco porque si existe persona que adoro yo como artista, con ese don de gente, empezando por su forma de vestir es Luis Miguel”, dijo Armando Manzanero durante el programa Aquí está con Verónica Castro, que de acuerdo con el compositor fue el primer acercamiento que tuvieron.

Tras el éxito del primer disco, Luis Miguel y Armando Manzanero decidieron hacer un segundo álbum llamado Segundo Romance, el cual se lanzó en agosto de 1994 y durante los primeros días, el álbum logro vender un millón de copias a nivel mundial, mientras que en México, Segundo romance logró cinco certificaciones platino por vender 1.25 millones de copias. Además, Luis Miguel recibió el premio a Álbum por del año en los Grammy de 1995 y fue reconocido también como Mejor álbum pop del año en los premios Billboard de la música latina.

En 2001, Armando Manzanero vuelve a colaborar con Luis Miguel en el disco Mis romances, que de igual forma se convirtió en un éxito, ya que durante los primeros días de su lanzamiento vendió un millón de copias. Este álbum está compuesto por temas como Tú me acostumbraste, Como duele, Amorcito corazón, Toda una vida, entre otros.

Su separación

Luego del éxito que tuvieron, la relación entre Luis Miguel y Armando Manzanero se enfrió pero el compositor yucateco siempre se expresó bien del hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri.

“Yo creo que es uno de los intérpretes más impresionantes que hay en el país (…) Cuando una persona empieza a hacer una cerrera sola y lo hace bien, ya no tiene la necesidad de recurrir a otro artista”, expresó Armando Manzanero durante el programa Historias engarzadas.

Más sobre Armando Manzanero…

-Armando Manzanero contaba con siete décadas de trayectoria en la música destacando por su sensibilidad, creatividad, visión, constancia y disciplina.

-Manzanero fue compositor, pianista, intérprete, productor y arreglista, realizó programas de radio y televisión, ha musicalizado películas.

-El cantautor se presentó en escenarios internacionales como el Lincoln Centre y Madison Square Garden en Nueva York, el Memorial en Sao Paulo, el Canecao en Río de Janeiro y los teatros en Buenos Aires y Teresa Carreño en Caracas.

-En 1983 es elegido como vicepresidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en 3007 es nombrado presidente adjunto y en 2011 asume el cargo de presidente.

-Cuenta con dos Latin Grammy por sis discos Duetos y Duetos I, el Lifetime Achievement Award Grammy a la Trayectoria Artística en 2014.

-También cuenta con el nombramiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como Patrimonio Cultural de las Américas en 2015.

-Por su influencia en la música hispanoamericana recibió la Medalla Héctor Victoria Aguilar 2016, que es el máximo reconocimiento del Congreso del Estado de Yucatán.

-Su primer disco lo grabó en 1967 y recibió el nombre de Mi primera grabación, en es mismo año lanzó A mi amor…con mi amor, así como el álbum Manzanero, el grande

