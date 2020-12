Rebecca de Alba confiesa cómo se enamoraron Ricky Martin y ella hace décadas: "Siempre andábamos juntos"

Rebecca de Alba reapareció recientemente al ofrecer una entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube, en el que reveló de forma honesta, humana y amena detalles de su infancia con un padre ausente, su participación en el Miss México y su incursión en la televisión como conductora que terminó siendo todo un éxito.

Aunque a pesar de la fama y el reconocimiento del público, reconoció que más bien disfruta de las cosas más sencillas de su entorno, sin ser demasiado apegada a los lujos o cosas ostentosas. "Disfruto tanto las cosas que son reales en la vida, a la gente auténtica, me gusta la vida sencilla, no soy una mujer pretenciosa ni mucho menos porque se valorar (…)", enfatizó durante la plática que duró más de una hora.

Rebecca de Alba confiesa cómo es Ricky Martin de novio

Así mismo, tocó el tema de su salida del programa Un nuevo día en la década de los años 90, dejando bien claras sus razones para abandonar el show: "La verdad es que si te mienten y si mal manejan tus recursos y se hacen las cosas mal, entonces dices yo no comparto estos valores, yo no estoy aquí por eso ni para eso y a mí lo que me importa es simplemente ser la conductora que soy y venir a trabajar".

"Amaba a los técnicos, a mí lo que más me fascina de hacer un programa es mi equipo. Amaba a los técnicos, me gustaba muchísimo el público que teníamos todas las mañanas pero hay otras cosas que pesan más. Pesó mucho más mi integridad que lo demás y me fui", puntualizó Rebecca de Alba.

Rebecca de Alba y su romance con Ricky Martin

Por supuesto, no podían dejar de tocar el tema del noviazgo entre Rebecca de Alba y Ricky Martin en la época de 1994, uno de los artistas más guapos y asediados del mundo artístico, que en 2010 confesó que era gay.

La conductora confesó que lo que más le atrajo de Ricky Martin fue su seguridad, a pesar de ser 6 años menor que ella: "A mí lo que más me seduce en un hombre es su seguridad, es lo que más (…) y Ricky Martin fue cero inseguro. Nosotros nos enamoramos siendo amigos, fuimos amigos mucho tiempo y nos encontramos en la vida, fue como clic, ay cómo estás, qué tal… te quedas platicando, quedas para otro día, y de repente ya haces todo juntos".

Reconoció que fue una relación muy bonita, armónica y que estaban muy compenetrados. La relación se fue dando sola con el paso del tiempo: "Era tan bonita, éramos muy amigos y nos enamoramos y punto, ya de ahí hubo idas y venidas (…) se dio solito, siempre andábamos juntos (…) Yo me enamoré de la persona, de su sencillez, de la inteligencia, él está muy en contacto con sus emociones".

Yordi Rosado le preguntó a su invitada que si ella ya sabía que Ricky Martin era homosexual y ella respondió que no fue una sorpresa cuando se dio la noticia y que tampoco le importaba.

"Cuando él lo dijo para mí no fue una sorpresa, yo ya lo sabía pero no es que estuviera con él de novia (…) y a veces pienso ¿y qué importa si lo sabía o no lo sabía?, qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual pero te es fiel y te respeta. Y qué importa si una persona es gay si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué valores tiene, que te aporta, el valor de su vida. Eso lo digo en general", enfatizó la conductora.

