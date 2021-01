Celebridades despiden el 2020 y dan bienvenida al Año Nuevo 2021

Este 2020 ha sido uno de los años más complicados y retadores para la humanidad, que sin duda dejó huella en millones de personas a causa de la pandemia de Covid-19. A pesar de todo, diversas celebridades han compartido imágenes y fotografías para despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021.

Geraldine Bazán

"Justo ahora, justo así…Feliz término de año e inicio de un 2021 lleno de esperanza y motivación con todo lo aprendido.

Amor y bendiciones para todos!!", destacó la actriz, quien posó junto a sus dos hijas.

Danna Paola

"2020 Solo me queda agradecerte… por más difícil y loco que te hayas puesto, has sido el mejor año de mi vida hasta ahora. Te viví al 100% conectada con cada una de mis emociones, re organizando mis prioridades y re conectándome con mis creencias, aceptando mi ansiedad , mis fantasmas, mis locuras, miedos, caídas, risas, insomnios y tantas horas conmigo drenando a través de mi música, en poemas, conversaciones, melodías y letras… Reconociendo cada una de mis caras, y terminar de encontrarme por fin", publicó la actriz y cantante.

Asimismo afirmó que en este 2020 pudo trabajar en su música, realizar 20 videoclips, dos álbumes y más de 15 canciones. "Campañas, live streams, zooms, coreografías, juntas creativas, sin parar desde casa para lograr llegar hasta aquí. Gracias a todo mi team, no lo puedo creer y si, somos unos top! We fuckin did it! Agradezco Dios por tantas bendiciones y lecciones, para poder disfrutar cada segundo, cuidando mi salud mental y física, y así como pidiendo al cielo por las vidas y la salud de el mundo entero", destacó.

Anette Cuburu

"Gracias a este año tan difícil por hacernos todavía más fuertes y recordarnos que los pequeños momentos,las risas y lo que amamos es lo más importante!!! FELIZ AÑO MIS MEJORES DESEOS PARA TODOS USTEDES SIEMPRE", publicó

Ana de la Reguera

"Adiós 2020!!! Fuiste bueno conmigo y lo agradezco demasiado! Feliz año!", escribió la actriz, quien durante este año estrenó su serie "Ana".

Sofía Vergara

La actriz de 48 años de edad se despidió del 2020 de una forma muy peculiar. "Adiós 2020", escribió Sofía Vergara.

Grettel Valdez

La actriz de 44 años de edad se encuentra en Tulum junto a su esposo Leo Clerc y su hijo Santino. "Nuestra última meditación en familia de este año. GRACIAS 2020", publicó.

Galilea Montijo

La conductora del programa "Hoy" viajó con su familia a la playa. "Último atardecer con mis amores", publicó Galilea Montijo.

Niurka

La actriz de 53 años de edad se encuentra disfrutando de unos días de descanso en familia.

Erika Buenfil

"La reina de TikTok" también despidió el año y publicó una postal en su cuenta de Instagram para felicitar a sus seguidores por este nuevo año.

Más celebridades celebran la llegada del 2021

Raquel Bigorra

"Y Del otro lado de la Laguna, el mar #barradecoyuca @visitacapulco Vamos dejando atrás un año de mucho aprendizaje. De mucho mirar hacia adentro, así lo sentí yo. Hacia nuestra familia, hijos, pareja, nuestro círculo más cercano. Tiempo para nosotros 🙏 Los que vivíamos apurados, encontramos paz en nuestro hogar. ¿ Ustedes que aprendieron este año ? Les mando abrazo apreta’o. #2020", publicó la conductora.

Laura Bozzo

"Feliz 2021 para todos ♥️deseándoles lo mejor, se que el 2020 ha sido muy duro para todos año de muchas pérdidas pero hay que rescatar lo bueno, en mi caso el regresar a la tele fue mi mayor felicidad amo mi trabajo y el poder cambiarle la vida a la gente además tuve la bendición de encontrar a un equipo maravilloso que saca lo mejor de mi gracias @alexisnunezoliva sé que de tu mano haremos grandes cosas 💪🏼gracias mi @magdaproducer hasta el cielo por iniciar conmigo esta nueva etapa y apoyarme 🙏gracias a mi público por elegirme siempre y hacer de mi programa el número uno gracias a mis hijas por siempre darme todo su amor y principalmente a Dios que nunca me suelta la mano 🙏así o más bendecida y no olvides el poder está en TI", publicó Bozzo.

Camila Sodi

Tania Rincón

Inés Gómez Mont

Gracias 2020. Gracias también a ti que me acompañas todos los días, gracias por ser parte de mi 2020. Si estás leyendo esto….. mira al cielo y simplemente no olvides dar GRACIAS", escribió.

Ludwika Paleta

"Cómo despiden el año? Yo en casa, con mis amores más cercanos, agradecida de lo vivido. Un poco sentimental , la verdad. Fue un año difícil. Para todos. En mis pensamientos están los que perdieron a alguien cercano, ya vendrán tiempos mejores. Que el 2021 les traiga salud. Lo demás es lo de menos", afirmó la actriz.

Ingrid Coronado

"Que lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que puedes imaginar!

Feliz año!", publicó.

