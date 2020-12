'No me he sentido nada bien': Luz Elena González revela que tiene Covid-19

Luz Elena González reveló que dio positivo a Covid-19 y destacó que ha tenido síntomas fuertes como dolor de cuerpo, tos, dolor de cabeza y sudoración.

La actriz, modelo y conductora realizó un en vivo en su cuenta de Instagram, donde afirmó que se contagió luego de que una persona del servicio doméstico acudió a su casa a trabajar sin avisar que estaba enferma.

"Tengo Covid. Me contagiaron en mi casa, una de las personas del servicio doméstico llegó enferma y no avisó que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagió a otra persona, a otras dos personas del personal de casa y esas personas del personal de casa me contagiaron a mí, contagiaron a mis suegros, que nosotros los veíamos solos por el cuidado y resulta que por el descuido de una persona, que por la falta de consciencia de avisar en el trabajo", dijo Luz Elena González.

Instagram: @luzelenaglezz

"Desafortunadamente contagió a varias personas, porque esas personas que contagió también a sus familias, entonces se hizo una cadena de contagiadero horrible, está muy peligroso. La verdad es que ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien, a mi sí me tocó un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas, menos temperatura (fiebre), perdí el olfato, perdí el gusto, sudé muchísimo, mojé toda la ropa, el dolor de cuerpo es horrible, es súper fuerte nunca había sentido algo así", enfatizó.

Luz Elena González también comentó que pasó dos noches sin descansar por el dolor. "Me aislé lo antes posible, lo antes posible nos ailsamos mucho todos, gracias a Dios mis hijos y mi esposo no están contagiados y la persona que nos ayuda aquí en la casa tampoco, gracias a Dios 8 (…) A veces uno cree que esta muy seguro en su casa y que toma sus precauciones cuando sale y desafortunadamente la irresponsabilidad de muchos de no ponerse cubrebocas, de no avisar que están enfermos, contagian a muchos más", aseguró.

Actualmente Luz Elena trabaja como conductora en El Heraldo de México, donde forma parte del programa "Aquí contigo".

Luz Elena González habla de sus síntomas…

‘Rosa Celeste’, de Cero en conducta, luce hermosa en elegante vestido negro asimétrico y botas mosqueteras de charol Luz Elena González derrochó belleza en el look de otoño.

También puedes ver: