El mundo oculto de Sabrina: lo que debes saber sobre la cuarta y última temporada

El mundo oculto de Sabrina se convirtió en una de las series favoritas de los últimos dos años, pues desde el estreno de su primera temporada en 2018 logró conquistar a miles de personas al reimaginar el origen y las aventuras de la emblemática serie, popular a finales de la década de 1990, Sabrina, la bruja adolescente, pero ahora como una historia oscura y con toques de terror, magia negra y por su puesto brujería.

Luego tres tres temporadas, Sabrina enfrentará su última aventura en la que deberá adentrarse en el mundo de las tinieblas y enfrentar a seres demoniacos antes de que la Oscuridad consuma a Greendale y al mundo. Por lo que deberá unir fuerzas para derrotar a dichos seres malignos.

Sabrina Spellman y Nicholas Scratch / Cortesía Netflix

De acuerdo con el tráiler oficial, en esta cuarta temporada, Sabrina deberá visitar a su paradoja llamada Sabrina Morningstar, quien actualmente es reina del infierno y que le mostrará a Sabina un camino para salvar no solo a sus seres querido sino a la humanidad. Pero eso no es todo, ya que Madame Satanás está embarazada y tendrá un hijo de Lucifer, por lo que se espera que desafíe a Sabrina por le trono del infierno.

¿Qué paso en la temporada tres de El mundo oculto de Sabrina?

Cabe recordar que en la temporada tres, la bruja adolescente se encuentra intranquila por los desgarradores sucesos de la segunda temporada. A pesar de que venció a Lucifer, el Señor Oscuro sigue atrapado dentro del cuerpo de Nicholas Scatch. Por lo que la joven bruja no puede vivir sabiendo que Nicholas sacrificó su vida y sufre en el infierno bajo el control de Madame Satán.

"El mundo oculto de Sabrina" narra la historia de Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), una adolescente mitad bruja y mitad humana. / Netflix

Con ayuda de sus amigos mortales (Harvey, Rosalind y Theo), Sabrina decide que su misión es liberarlo de la maldición eterna y recuperarlo. Pero lo sucedido sacude todos los aspectos del infierno y sin nadie mas en el trono, Sabrina debe asumir el título de reina para defenderlo del príncipe del infierno Caliban. Mientras tanto, en Greendale, un misterioso carnaval llega al pueblo y amenazó a las Spellman.

Esta serie está basada en los cómics de Archie Horror, que corresponde a una editorial estadounidense que a lo largo de su historia ha creado personajes como Archie, Betty Cooper, Josie and the Pussycats, entre muchos otros. Además, El mundo oculto de Sabrina se rodó en Vancouver y contó con un especial de Navidad, que se estrenó en diciembre de 2018.

“¡Alabado sea Satán! Estoy tan agradecido de mis compañeros en Warner Brothers, Netflix y Archie Productions por apoyar esta versión más oscura de la bruja adolescente más famosa del mundo”, afirmó el creador de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa en un comunicado de prensa.

Entre los protagonistas de esta serie se encuentran la actriz Kiernan Shipka (Sabrina), Chance Perdomo (Ambrose), Ross Lynch (Harvey), Miranda Otto (Zelda), Lucy Davis (Hilda).

¿Cuándo se estrena?

La cuarta temporada de esta serie se estrena este 31 de diciembre por la plataforma streaming Netflix.

Más sobre Sabrina…

-Las tías de Sabrina, la bruja adolescente: Zelda (Beth Broderick) e Hilda (Caroline Rhea) aparecerán en la nueva temporada como homenaje a la primera serie de la bruja adolescente.

–Kiernan Shipka interpreta a Sabrina, tiene 21 años de edad y ha participado en decenas de películas como The Silence, Let it Snow, Very good girls, entre muchas otras.

-Shipka nació en Chicago y ha formado parte de diversos programas de televisión como Mad Men, Jimmy Kimel Live, Héroes, entre otros.

-La bruja adolescente apreció por primera ver en los cómica de Archie Cómics en 1962 y se resanaba que sería un personaje con una sola aparición.

-De acuerdo con. Roberto Aguirre-Sacasa, esta serie es un homenaje a las películas clásicas de terror como El exorcista y Carrie.

Aquí nuevas y reveladoras imágenes de El mundo oculto de Sabrina que se estrena este 31 de diciembre

