Alejandra Guzmán causa polémica por su rostro ¡La comparan con Silvia Pinal y Lyn May!

Alejandra Guzmán ha causado polémica en redes sociales durante el primer día de este 2021, pues la intérprete de temas como Eternamente bella, Hacer el amor con otro, Yo te esperaba, entre muchos realizó una presentación especial en TV Azteca para despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021. Sin embargo, la cantante de 52 años de edad impactó con su aspecto físico, ya que la compararon con su madre Silvia Pinal.

La cantante de 52 años se volvió tendencia en redes, pues cientos de usuarios de Twitter hicieron comentarios sobre su rostro. "Que joven se ve Silvina Pinal cantando las canciones de Alejandra Guzmán". "Alejandra Guzmán ya se convirtió en Silvina Pinal a sus 52 años". "Neta Doña Silvia Pinal tiene que compartirnos su secreto. Tiene 89 años y parece de 65", fueron algunos de los comentarios que recibió Alejandra Guzmán.

La cantante tiene tres millones de seguidores en Instagram / Instagram

Que joven se ve Silvina Pinal cantando las canciones de Alejandra Guzmán pic.twitter.com/ndQDVbRe7A — Ale Romi (@AlromanCesar) January 1, 2021

*Alejandra Guzmán* ya se convirtió en Silvina Pinal a sus 52 años. pic.twitter.com/vjxooWp27R — Nubia❤️ (@NubiaArizaga) January 1, 2021

Pero eso no fue todo, ya que también la compararon con Ozzy Osbourne y hasta con la actriz y vedette Lyn May. "El alcohol cambia la perspectiva. Me voy a dormir pensando que el Ayuwoki esta dando un excelente recital en el Palacio de Bellas Artes, despierto y me entero que era Alejandra Guzmán cantando en TV Azteca", publicó un usuario de Twitter.

— Mande matar a Alejandra Guzmán.

— Pero señor, ella no…

— ¡OBEDEZCA! pic.twitter.com/dUalHPZEnD — Simpsonito (@SimpsonitoMX) January 1, 2021

3 imágenes de Alejandra Guzmán de anoche ☝🏼😎🤔 pic.twitter.com/YfhPiRvryW — @71Campana (@71Campana) January 1, 2021

Jaja, vi a alejandra guzmán y pensé que era ozzy de joven pic.twitter.com/KvHeKL1uaQ — El Botiz (@Botiz) January 1, 2021

El alcohol cambia la perspectiva. Me voy a dormir pensando que el Ayuwoki esta dando un excelente recital en el Palacio de Bellas Artes, despierto y me entero que era Alejandra Guzmán cantando en TV Azteca. pic.twitter.com/eyUDPiQ2g7 — Eder Avelar (@ederibertho) January 1, 2021

Defienden a Alejandra Guzmán

"Alejandra Guzmán se vuelve tendencia por su "demacrado rostro" luego de su presentación de anoche. Neta qué repulsivo ver tantos ataques por el aspecto físico de una persona en pleno inicio de 2021. Tantita empatía". "Esa gente que critica el físico de Alejandra Guzmán o las demás personas son las que más inconformes están con su propio físico. Dejen a la gente ser feliz y vivir en paz, no cuesta nada callarse el hocico", escribieron los internautas.

Cabe destacar que hace aproximadamente una década, Alejandra Guzmán se sometió a un procedimiento estético en el que le inyectaron material tóxico en los glúteos que se solidificó, por lo que ha tenido que ser sometida a diversas cirugías para retirarle dicho material.

Alejandra Guzmán se vuelve tendencia por su "demacrado rostro" luego de su presentación de anoche. Neta qué repulsivo ver tantos ataques por el aspecto físico de una persona en pleno inicio de 2021. Tantita empatía. Pero supuestamente están en contra del #bodyshaming 😠🙄 pic.twitter.com/CjLNEn0aZg — Adrián Vel (@JustAdrianVel) January 1, 2021

Sylvia Pasquel sorprende con la gran postal navideña en la que se plasma la unión de la dinastía Pinal La Navidad unió a todos los integrantes de la gran familia de la diva del cine y la televisión, Silvia Pinal

También puedes ver: