Los mejores 'memes' de Elsa para iniciar el 2021

Elsa regresa para invadir las redes sociales. La protagonista de la película Frozen volvió a ser tendencia en Twitter, luego de que miles de usuarios recordaron los famosos memes que se hicieron populares a principios de 2020.

Aunque muchos prefieren evitar cualquier recuerdo relacionado con el 2020, otros tantos revivieron los famosos memes de Elsa. Pero en esta ocasión, muchos hacen referencia a la pandemia y a la situación que enfrenta el mundo actualmente como "ELSARS-COV 2", entre muchos. Por esta razón te mostramos algunos de los memes que más han generado reacciones este primer día de 2021.

Luego que de Elsa se convirtió en tendencia en redes sociales, cientos de usuarios pidieron no hacer más memes de la reina de hielo, ya que así comenzó el 2020, el cual fue uno de los años más complicados y retadores para la humanidad debido a la pandemia de Covid-19 que ha cobrado miles de vidas en todo el mundo.

NO NO NO BASTA QUE NO SE DAN CUENTA QUE FUERON LOS MEMES DE ELSA LO QUE PROVOCO TODO LO MALO DEL 2020 https://t.co/fvDi5e4ktg

— Virazón García Wu 🐾 | CARAMITY!!! (@D4rkqu33n1) January 1, 2021