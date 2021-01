VIDEO: Justin Bieber desaparece todos sus tatuajes ¡Por esta razón!

Justin Bieber sorprendió a todos sus seguidores durante el primer día de este 2021, pues el cantante canadiense de 26 años de edad desapareció todos sus tatuajes para su nuevo videoclip musical Anyone, donde interpreta a un boxeador de la década de 1970.

Por medio de su cuenta de Instagram, Justin Bieber impactó al mostrar su radical caracterización, donde se puede observar a dos personas maquillando su cuerpo hasta que por fin logran cubrir todos sus tatuajes."No hay tatuajes para nadie", publicó el intérprete de temas como Let me love you, Sorry, Baby, Yummy, entre muchas otras.

El cantante se casó con la modelo Hailey Baldwin / Getty Images

Actualmente Justin Bieber cuenta con más de 60 tatuajes, entre los que muestra diversos aspectos de su vida como la religión, la música, su familia y por su puesto el amor que le tiene a a su esposo Hailey Bieber.

Entre los tatuajes que se pueden observar en su cuerpo se encuentran una cruz en su pecho; así como las palabras en inglés "forever" (por siempre), "son of God" (hijo de Dios), "grace" (gracia), entre muchos otros.

El momento en el que Justin Bieber desaparece sus tatuajes

El video del tema Anyone fue dirigido por Colin Tilley y se puede ver a Justin Bieber entrenando box, al estilo de Rocky, acompañado de una trama romántica. También se puede observar que Bieber se enfrenta a sus oponentes logrando ser el ganador en cada una de sus peleas.

La actriz que interpreta a la pareja de Justin Bieber en este videoclip es Zoey Deutch, quien ha participado en películas como Academia de vampiros, Zombieland, Si no despierto, Mi abuelo es un peligro, entre otras. A tan solo una horas de su publicación en videoclip ya cuenta con 5.1 millones de visualizaciones en YouTube.

