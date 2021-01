VIDEO: Así interpretó Nacho Cano el tema 'Un año más' como homenaje a víctimas de Covid-19

Durante los últimos minutos de 2020, el músico y compositor Nacho Cano interpretó el tema "Un año más", que corresponde a una de los temas más emblemáticos de la agrupación española Mecano. Dicha actuación se llevó a cabo en la Puerta del Sol en Madrid y correspondió a un homenaje para las víctimas de Covid-19.

El fundador de Mecano estuvo acompañado de un coro y de la cantante de Kuve, Maryan Frutos, quienes sorprendieron con su interpretación en medio de una Puerta del Sol vacía debido a las restricciones de por la pandemia.

Nacho Cano / Getty Images

De acuerdo con Europa Press, el acto fue organizado con el apoyo del Consistorio y corresponde a la segunda actuación en público de Nacho Cano desde que se disolviera Mecano hace 28 años. La anterior fue la boda de los entonces príncipes Felipe y Letizia.

La actuación de Nacho Cano en la Puerta del Sol se realizó minutos antes de las doce campanadas no tuvo costo alguno para el Ayuntamiento de Madrid ni finalidad comercial, informó el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última del año.

Por medio de redes sociales Nacho Cano también compartió un emotivo mensaje. "Esta noche no podremos reunirnos en la Puerta del Sol, pero sí podemos rendir un muy sentido homenaje a todas las víctimas y afectados por el COVID, y así como a todos los que ya no están, echaremos también y como siempre de menos…", escribió.

Asimismo, la cantante Maryan Frutos agradeció Nacho Cano por la oportunidad de ser parte de una actuación histórica como esta.

"Estoy alucinando con los miles de mensajes preciosos que me estáis mandando…Ayer, sin duda, fue el día más importante de mi carrera, fue como un sueño precioso, pero es que es una realidad. Ayer vivimos un momento histórico y ni me lo creo todavía, estoy en una nube…Al terminar la canción, ya fuera de cámaras, exploté de emoción y me puse a llorar muy fuerte. Me acerqué a Nacho y le dije “gracias por regalarme este momento”. Y es que le estaré eternamente agradecida por su confianza en mí para un momento tan importante. Muchas emociones y muy fuertes las de ayer. Quedará grabado cada segundo en mi memoria para siempre", publicó en su cuenta de Instagram.

Nacho Cano interpreta 'Un año más'

