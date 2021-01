Mira cuándo regresan los episodios de la quinta temporada de This is Us

Los fans de This is Us temporada 5 México están más que nunca ansiosos por saber cuándo estará de regreso esta historia tan emotiva e impactante con la que sus seguidores han reído, llorado y vivido las más impactantes escenas. Por eso, tras el inesperado cese que hubo en noviembre de sus capítulos, ya se develó cuándo estará de regreso para alegría del público.

¿Cuándo regresan los episodios de This is Us temporada 5 México?

Según lo señaló Fox será a partir del 6 de enero que los fans de la familia Pearson podrán verlos de nuevo en pantalla. Por ello, quienes quieran darle continuidad a esta quinta temporada deberán estar atentos, pues desde la 23:00 estarán disponibles los nuevos capítulos en los que se seguirá mostrando los avances de la enfermedad de Rebecca, las diferencias entre Kevin y Randall.

También habrá lugar para saber qué pasará con la relación de Kevin y Madison, el nacimiento de sus hijos y cómo se dará la adopción del segundo bebé de Kate y Toby. Todos estos temas se abordarán de manera conjunta, emotiva hasta llegar al drama que es lo que caracteriza a esta tan popular y real historia.

Y para sorpresa de muchos cada personaje llegará cumpliendo con las normas de bioseguridad establecidas tras la pandemia del Covid-19 que paralizó sin duda el desarrollo de esta serie en la que también se tocó este tema que no podía quedar por fuera y que molestó a gran parte de la audiencia, pero como esta trama busca reflejar la realidad, sus realizadores decidieron incluir estos detalles y seguir avanzando con la quinta temporada que estará más emotiva que nunca.

