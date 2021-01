Actriz de Harry Potter revela que su hijo de 11 semanas está hospitalizado por Covid-19

La pandemia de Covid-19 continúa impactando al mundo. En esta ocasión, la actriz Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown en la saga de Harry Potter dio a conocer que su hijo de 11 semanas de nacido se encuentra internado en un hospital tras dar positivo a Covid-19.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jessie Cave publicó una fotografía de su recién nacido en una cama de hospital mientras ella ve las noticias sobre el nuevo confinamiento total implementado por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson para detener la propagación de la nueva cepa de coronavirus.

"Vi las noticias sobre el encierro desde una habitación aislada en el hospital. Mi pobre bebé dio positivo a Covid. Él está bien y lo está haciendo bien, pero afortunadamente (los médicos) están vigilantes y cautelosos", afirmó la actriz de 33 años de edad, quien también es madre de otros dos pequeños llamados Donnie y Abraham.

Jessie Cave también pidió a las personas que sean cuidadosas y destacó que no quería iniciar el año de esta manera. "Esta variante es superpoderosa y contagiosa, así que espero que la gente tenga un cuidado especial en las próximas semanas. Realmente no quería que este fuera el comienzo del nuevo año de mi familia. Realmente no quería volver a un hospital tan pronto después de su traumático parto", destacó Cave.

"Una vez más, estoy asombrado por las enfermeras y los médicos. Me enorgullece aún más de mi hermano, un médico y a mi padre, por favor, deseen al bebé una pronta recuperación. Tiene 9 libras 7 ahora, así que es un niño más fuerte y más grande de lo que era la última vez que estuvimos en una habitación de hospital (y la aguja se le clavó en la mano con gritos más fuertes y poderosos. Amor y los mejores deseos para todos", dijo la actriz, quien es pareja del comediante Alfie Brown.

Cabe destacar que el 22 octubre del año pasado, Jessie Cave dio a luz a su tercer bebé y afirmó que fue un parto extremo.

"Nuestro bebé nació en las primeras horas de la mañana de ayer, solo 40 minutos después de que se rompieron las aguas. ¡Un poco extremas, pero también lo fueron sus patadas durante todo el embarazo! Esta ha sido una experiencia muy diferente a mis dos primeros nacimientos … mucho más humillante, aterradora y fuera de mi control. Actualmente estamos en la unidad neonatal, pero es un chico fuerte y es el lugar más seguro para él en este momento. Las parteras (Magda & Daisy) y los médicos y enfermeras neonatales han sido increíbles (la primera en darnos la bienvenida a la sala se llamaba Rosaria y fue muy reconfortante). Gracias por todos los buenos deseos cósmicos", publicó.

