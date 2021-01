Kim Kardashian y Kanye West desatan ingeniosas hipótesis ante rumores de divorcio

Nadie puede negar que Kim Kardashian y Kanye West es la pareja más mediática en el mundo, no solo por su estilo de vida, sino por los escándalos, proyectos, su historia y familia.

Ahora, la empresaria y el cantante vuelven a estar bajo la polémica, al darse información sobre su supuesto divorcio.

Kim Kardashian se ha mantenido callada ante el tema, pero en su cuenta oficial de Instagram, que suma más de 198 seguidores, ya no compartió alguna imagen con su esposo durante la Navidad o Año nuevo.

Quieres dejar de fumar: ¿Qué diferencia hay entre IQOS y los vapeadores?

Fue el pasado 10 de noviembre cuando escribió un mensaje especial por décimo aniversario de un disco de Kanye West.

“Feliz décimo aniversario para el álbum My beautiful dark twisted fantasy de Kanye. Para aquellos que no conocen la historia detrás de Lost In The World … Kanye no pudo encontrar algunas de las letras, pero luego se dio cuenta de que las tenía en un poema que me había escrito, que era mi tarjeta de cumpleaños. yo por mi 30 cumpleaños. Tomó el poema que me escribió y lo convirtió en la canción. ¡Me quedo con todo!”

Kim Kardashian y Kanye West han decidido divorciarse tras 7 años de matrimonio, así lo señalan medios estadounidenses.

La pareja optó por la separación tras meses de terapia y reflexión. Uno de los motivos son los problemas de salud mental que sufre Kanye West y que se han agudizado.



Publicidad



"Cómo es eso de qué Kanye West le sacó toda la Folklore a Jeffree Star?", "Yo si pensé que Kim Kardashian y Kanye West iban a durar por siempre, otra desilusión", "Ya todos saben que la Kim Kardashian se va a divorciar de Kanye West porque no la convirtió en primera dama de los Estados Unidos de América", "El año empieza con Kanye West poniéndole los cuernos a Kim Kardashian con Jeffree Star por si pensábais que el 2021 no sería surrealista", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

¿Quién es Jefree Star?

Kim y Kanye se convirtieron en tendencia por su inminente separación, que puso al mundo de cabeza, sobre todo porque se maneja un tercero en la relación: Jefree Star.

Jeffree Star es un empresario, maquillador, youtuber, modelo, y cantautor de pop estadounidense.

Memes y teorías de conspiración

Preparada para la ola de drama que se viene con el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West. pic.twitter.com/Mkv8aGh8Tb — Encarni Martínez F. (@encarnigemela) January 6, 2021

Kim Kardashian contrató a Laura Wasser, la abogada en la que se inspiraron para el personaje de Laura Dern en Marriage Story, para divorciarse de Kanye West. Si esa no es la cumbre good for her storyline, no sé qué es. — Oriana Nataly (@lepassionfruit) January 5, 2021

*Kim Kardashian le ha pedido el divorcio a Kanye West* -Kanye viendo como ya nadie va a saber quien es el: pic.twitter.com/vxZJc0iISc — 🌆El Cosmopolita🌈 (@sugar_saady) January 6, 2021

Taylor Swift celebrando que Kim Kardashian dejo a Kanye West, luego para asociarla y hacer una canción icónica. pic.twitter.com/8AE4nMNJN4 — Juan Pablo (@JetPackinski) January 6, 2021









Publicidad









TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: