Nicole Gatti compone tema con ayuda de sus seguidores de Tik Tok

Nicole Gatti es considerada una de las cantantes juveniles más talentosas de los últimos años, quien además de componer sus propias canciones también es una exitosa creadora de contenido en redes sociales, tan solo en Tik Tok ya rebasa los tres millones de seguidores. Pero a diferencia de muchos artistas, ella se apoya en sus fanáticos para crear sus canciones como fue el caso de su más reciente sencillo llamado Como en el cine.

En entrevista con Publimetro, Nicole Gatti explicó que este tema fue creado con ayuda de sus seguidores de Tik Tok, plataforma en la que ha crecido rápidamente y en donde se empieza a consolidar como influencer.

"Fue increíble como todos comenzaron a darme ideas sobre lo que les gustaría escuchar y de ahí surgió esta canción, que tiene una letra muy diferente a lo que he hecho pero en la que sigo manteniendo mi estilo y aunque es de desamor, la gente la puede disfrutar. Generalmente hago canciones que me nacen del corazón, pero en esta ocasión decidí cambiar la fórmula para poder ofrecer algo nuevo a todos los que les gusta mi música", mencionó Nicole.

Nicole interactuó con sus fans creando sonidos, melodías y parte de letra. Por lo que la cantante definió la canción como un tema de todos y para todos. Además, Como en el cine cuenta con un video lleno de color, el cual fue dirigido por Rodrigo Aroca y Guayabo Films, filmado en la Ciudad de México.

"Este tema ha sido un proceso increíble, creo que pocas veces nos detenemos a pensar qué es lo que quieren nuestros seguidores y a mí me gusta tener mucho contacto con todas las personas que me siguen (…) Durante este tiempo en confinamiento y sin poder salir mucho de casa, me he dedicado a crear melodías y a enfocarme mucho en mi música", dijo la cantante de 16 años de edad.

Cortesía

La joven cantante está consolidando su carrera en la industria musical con temas como Dilema, Culpable, Cerca de mí, Trébol, entre otros, que ya la han colocado en las listas de popularidad. Cabe destacar que el año pasado, Nicole Gatti fungió como una de las piezas claves de los Kids Choice Awards México 2020.

Nicole Gatti y Chucho Rivas unen sus voces en la canción ‘Cerca de mí’ La canción ya se encuentra en plataformas digitales y el videoclip cuenta con 543 mil visualizaciones en YouTube

También puedes ver: