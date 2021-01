Federica de Kabah aparece en la cama del hospital; la operan de urgencia

Federica Quijano de Kabah fue operada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, así lo dio a conocer la misma cantante quien utilizó sus redes sociales para avisarle a sus fans que toda había salido bien.

Quien interpreta canciones como La calle de las sirenas, La vida que va, Al pasar, entre otras, reveló que fue intervenida por un problema en el esófago ocasionado por el reflujo que padecía desde hace ya varios años y que también ya le estaba afectando en sus cuerdas vocales.

Tras esto, Federica Quijano compartió que el proceso de recuperación ha sido bueno y ya espera el alta del médico que se encargó de la operación y que es su primo Gregorio Zubieta O'Farril.

"Ya me siento mucho mejor", fue lo que escribió la hermana de Apio Quijano no sin antes agradecer a sus seguidores por estar al pendiente de ella.

Entre las imágenes que subió a sus historias hay un par en donde se encuentra acostada en la cama del hospital y realizando como respiraciones, vestida con una sudadera blanca y moviendo sus manos muy al estilo reiki. "Aqui sigo entreteniéndome con lo que encuentro", escribió.

Federica Quijano reconoció ya estar un poco aburrida y que por ello se mantiene realizando actividades de concentración para no caer en el tedio.

La recuperación de Federica se realizará ya en su hogar, mientras tanto se mantiene de buen ánimo.

Federica Quijano llora al hablar de su hijo Sebastián

Hace unos meses, la cantante publicó un emotivo video en el que no pudo contener las lágrimas al hablar de su hijo Sebastián, quien hace unos días cumplió 11 años de edad.

La cantante decidió expresarle sus sentimientos a su hijo, quien desde sus primeros años de edad fue diagnosticado con autismo.

"Feliz Cumple Tian. Mi chiquito hermoso, no tengo palabras para decirte lo que eres para mi, lo que nos has regalado y enseñado a tu hermana y a mi. Agradezco a Dios que me escogió para ser tu mamá, porque ha sido un privilegio y un honor servirte, amarte, verte crecer, verte reír, y entender cuando pasas por un mal momento. Nunca mi hijito voy a perder la fe JAMÁS tu serás una persona muy amada, autosuficiente y seguro de ti mismo y para lo que te haga falta mi amor voy a estar juntito a ti!!! Feliz cumpleaños Sebastian!! Que estés siempre bendecido!!", escribió la cantante.

