Chabelo refuerza su inmortalidad ante la aparición de una vieja fotografía

El nombre de Chabelo nuevamenese hizo tendencia este domingo en las redes sociales, y esta vez fueron por dos razones: primera, la nostalgia tomó Twitter al recordar el programa En familia con Chabelo; segundo, una fotografía que demuestra la inmortalidad del legendario actor Xavie López.

La fotografía que circula por internet, al parecer se tomó en 1970, que muestra al personaje de Chabelo junto a otras personalidad como Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tin Tan, Ramón Valdés y El Santo durante un partido de beisbol.

Conoce algunos beneficios: Ford Blue Certificate, seminuevos Ford para cualquier desafío

Además de Manolín, Schillinsky, Chelelo y otras figuras importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Los comentarios que se dieron fueron de sorpresa, pues al hacer el recuento solo Chabelo es que que sigue aún con vida.

"Una prueba más de que Chabelo es inmortal …el único vivo en esta foto en #Chabelo", "Viendo que Chabelo es tendencia, y no porque regresará su programa… ", "El inmortal a sepultado en el camino de la vida a grandes personajes. En esta foto se encuentran: El Santo, Cantinflas, Tin Tan, Don Ramón, Manolín, entre otros", "No me puedo quedar sin la oportunidad de twitear, un buen mexicano que se respeta apoya a que Chabelo siga siendo tendencia un domingo", fueron algunos comentarios este domingo.



Publicidad



Las bromas no se hicieron esperar, pues los seguidores aseguran que el popular personae es eterno, pues a sus 85 años, luce fuerte.

Además, algunos fans pidieron algo muy espcial: "¿Creen que algún día Chableo haga TikToks?".

Xavier López Chabelo cumplirá 86 años, el próximo 17 de febrero.

Nostalgia por En familia con Chabelo

Uno de los personajes más queridos de la televisión sin duda es Chabelo, quien hace cinco años se despidió del programa En familia con Chabelo, que fue uno de los más exitosos de la televisión mexicana.

Otro domingo más de vida sin que el Sr Aguilera de "los cuates de provincia" llame a la casa.

#chabelo — Mr Sucutu (@elsucutu) January 10, 2021

#Chabelo debe ser tendencia hoy, que es Domingo, y más porque es de mañana. Lo admito, siempre quise que leyeran una de mis cartas en "Cuates de Provincia."

😅😅😅😅😁🐕🐻. — Xhalvador Flores 🐍💙 (@abraham_flores) January 10, 2021

Culpo a #Chabelo que nos enseñó a madrugar en domingo 😭 #FelizDomingo pic.twitter.com/VFIXsrSull — Sebas Acacio (@AcacioSebas) January 3, 2021

Después de 48 años, el programa salió del aire el 20 de diciembre de 2015. Con un nudo en la garganta, el actor Xavier López Chabelo dijo adiós a toda una generación de seguidores.

Chabelo: ‘Mi salud depende de mi inquietud de estar creando’ Este domingo se cumplen 5 años sin el programa En Familia con Chabelo en la televisión mexicana; el actor acapara los recuerdos en redes sociales.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: