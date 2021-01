Christian Vázquez en la mira de los premios Óscar

Christian Vázquez finalizó el año con la filmación de la serie Guerra de vecinos y adelanta todo lo que viene para su carrera. Por ahora,se encuentra en la mira de las predicciones para las próximas nominaciones del premio Óscar por su papel en Te llevo conmigo (I carry you with me), coproducción México-Estados Unidos; también está Armando Espitia, quienes según la revista Variety, tienen grandes posibilidades de ser considerados en las categorías de Mejor actor de reparto y Mejor actor, respectivamente.

Aunque aún es un panorama preliminar, lo cierto es que el talento mexicano, está llamando la atención en la industria del cine.

"Pase lo que pase, ya me siento muy afortunado y ganador porque nuestro trabajo llamó la atención y podría estar participando junto a importantes figuras del cine mundial a los cuales admiro. La película toca el tema de la homosexualidad, que no es la parte principal, porqye se va generando otras historias a la par. Al final, nos motiva a ser más abiertos y tolerantes.

Armando Espitia y Christian Vázquez forman parte de este historia que habla de cómo un joven aspirante a chef en México (Iván) trabaja en un restaurante esperando que haya un puesto en la cocina mientras apoya a la mujer de su hijo. Ahí conoce a Gerardo, un atractivo profesor que, a diferencia de Iván, no oculta su homosexualidad. Su romance genera problemas e Iván recibe la noticia de que ya no va a poder ver a su hijo. Desesperado, decide cruzar la frontera para avanzar en su carrera culinaria, prometiendo a su hijo y a su nuevo amor que regresará.

Christian Vázquez espera ansioso las nominaciones de los Óscar; mientras tanto habla de su trabajo en la serie Guerra de vecinos, la nueva serie para Netflix que se hizo en Jalisco.

“Estuvimos dos meses n Guadalajara, es un proyecto muy padre. Comedia, muchos capítulos. Créeme que el hecho de que sea comedia lo hace muy llevadero por todo el año tan raro que hemos estado pasando. Es un proyecto muy divertido y son ocho capítulos. Mi personaje es muy contrastado con todos los que venimos practicando, la verdad es que me tiene muy contento, porque la gente va a agradecer este tipo de historias, que también tenemos que hacer, como creador de contenidos, que también la gente de desenfoque un poco de esta realidad”, dijo el actor que hace el papel de Tomás.

Con 13 años de carrera compartió con Publimetro que es un hombre muy inquieto, eso lo llevó a tomar la decisión de vivir en la Ciudad de México.

“Mi primer película la hice en Ciudad de México, fue Trade con Kevin Kline, Kate del Castillo, Marco Pérez y Paulina Gaitán. Después otra película llamada Chamaco, luego Tlatelolco y Río de Janeiro, fue una cosa que ya no paró”, añadió Christian Chávez

Por ahora, ya se prepara para los nuevos proyectos: “Arrancamos el año, si todo sale bien, retomando la segunda parte de Mirreyes vs Godínez 2. Vamos a empezar un proyecto que se llama Leona; también se viene el estreno de Te llevo conmigo y Yo Fausto!”.

Ya no estoy aquí de Fernando Frías de la Parra, busca representar a la cinematografía mexicana en la 93 Edición de los Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional, que otorga la Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Estados Unidos.

Es la película elegida por la AMACC para ser considerada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences para los premios Óscar.

A detalle

9 ocasiones las películas seleccionadas por la AMACC han sido nominadas por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

2019, México se llevó el Óscar a Mejor Película Extranjera, por la película Roma de Alfonso Cuarón.

