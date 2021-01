Lucía Méndez se convierte en abuela y presenta a su hermosa nieta Victoria

Lucía Méndez está feliz por haberse convertido en abuela a sus 65 años de edad, la actriz y cantante dio a conocer la noticia a través de un comunicado, además de que también celebró la llegada de la bebé en sus redes sociales.

Méndez también compartió las primeras imágenes de Victoria Torres Rodríguez, la primogénita de Pedro Antonio Torres Méndez y de María José Rodríguez.

“Mis amores, les agradezco muchísimo todas las muestras de cariño desde que se enteraron que me convertiría en abuela, soy la mujer más feliz del mundo, me siento plena, agradecida y muy bendecida por este regalo para toda la familia. Por el momento, pido su comprensión para dar más detalles del nacimiento, ya que respeto la privacidad de mi hijo y nuera, a quienes respeto y amo. Pronto, a su tiempo, cuando La bebé esté más grandecita y la pandemia lo permita, compartiré más imágenes y con gusto atenderé las solicitudes de entrevistas que me piden de manera más formal, mientras tanto, seguiré lo que me dejen mostrar mi hijo y mi nuera, por el momento sólo les digo ¡soy muy feliz! y… ¡ya por fin soy abuela!”.

Cortesía Lucía Méndez

Mientras que en sus redes sociales escribió:

"Mis LUWERS. les presento a VICTORIA, mi nieta y a ROCCO🌺su guardián 🌺, agradezco a Dios, su nacimiento, ser ABUELA, es un privilegio, 🌺que me concede la vida, cuando esté más grandecita, se las mostrare mejor, gracias a mis fans ,al público y los medios de comunicación 🌺 por su interés , en , VICTORIA, 🌺su cariño, me llena de felicidad , mi nieta es una motivación , grande para seguir, en esta vida maravillosa, Que mi PADRE ! 🌺 la bendiga siempre !! Gracias, por su amor."

Cortesía Lucía Méndez

