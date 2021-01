"Hice las cosas bien, no sé dónde lo agarré", Sergio Sepúlveda enojado por contagiarse de Covid-19

Ya se habían registrado varios contagios de coronavirus en Venga la alegría, y Sergio Sepúlveda había salido bien librado, sin embargo ahora el conductor ha dado positivo.

Así lo dijo el mismo Sepúlveda, quien en un enlace en vivo con sus compañeros habló de su estado de salud.

“Hice las cosas bien, ya estoy con atención médica y el oxímetro es mi nuevo mejor amigo, no hay que permitir que los pulmones se inflamen y también me estoy tomando la temperatura. Ayer me hice una placa y mis pulmones están bastante bien, hasta el momento. Estoy más enojado que otra cosa”, comentó.

Y agregó, “a las 7:30 vinieron a mi hogar a hacerme la prueba y en la noche resultó ser positiva… la situación de poder trabajar en la producción del programa a lo largo de la tarde, porque acabando tengo horario de oficina, a final de cuentas me impulsa a cuidarme más… ¿dónde lo agarré?, no sé”.

Contagios de coronavirus en Venga la alegría

Patricio Borghetti fue el primer contagiado dentro del equipo de conductores de Venga la alegría, al igual que su pareja, la Odalys Ramírez, contrajeron el virus en marzo de 2020.

Semanas y meses después también se contagiaron Kristal Silva, Flor Rubio, Brandon Peniche y “El Capi” Pérez, y a mediados de noviembre Laura G.

Ricardo Casares también contrajo el virus, siendo el que más delicado ha estado, ya que el virus dañó sus pulmones.

A principios de agosto de 2020, Casares expresó en sus redes sociales: “Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno. Guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero, de verdad, no dejemos las medidas. Hoy sé lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla. Cuídate”.

