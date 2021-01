'Soy más real, más humana, ya no soy un personaje': Karol Sevilla presenta su nueva faceta con 'Tus besos'

Karol Sevilla dio a conocer su nuevo sencillo Tus besos, el cual marca el inicio de una nueva faceta en su carrera con una imagen totalmente renovada, más madura y sin filtros.

¿Qué significa para ti este nuevo tema Tus besos?

–Es una canción muy especial y muy importante porque muestra mi nueva imagen. Ahora soy más real, más humana, ya no soy un personaje. Creo que de las cosas que yo quería quitarme bastante era el tema de la chica Disney, que muchos se quedaron con esa imagen. Antes me preocupaba mucho sobre lo que publicaba en mis redes sociales, las fotos que subía, si a la gente le iba a gustar, siempre me preocupaba el qué dirán. Cuando estaba triste o enojada subía historias a Instagram y tenía que estar todo el tiempo feliz y era un personaje que yo tenía, que ya era natural en mí. Entonces el año pasado me cambió por completo, aprendí a ser más real, a ser más yo, sobre todo a mostrarme tal cual soy, una chica de 21 años que quiere vivir y justamente esta nueva canción llamada Tus besos es eso. Ahora mismo la música es un refugio muy grande para mí y lo mejor que me ha llegado porque estoy empezando a componer mis canciones. También encontré el refugio de poder contarle a la gente que me sigue que no solamente soy la artista y que mi vida no solo es color rosa, sino que también pasó por cosas complicadas, que ya me rompieron el corazón y lo mal que me sentí. Soy una chica que se enamora y que piensa que será el amor de su vida y después no pasa eso. También soy una chica que está soltera y voy a disfrutar la vida.

Karol Sevilla / Cortesía

¿Ha sido difícil quitarte esa imagen?

–El año pasado fue muy complicado para todos, pero más allá de eso, para mí fue un año de aprendizaje, creo que fue una de las etapas más fuertes y difíciles que como persona me ha costado mucho salir. De hecho yo ya me quería salir de esto, decidí renunciar y salirme del mundo del espectáculo para dedicarme a estudiar, ser una chica normal, tener una vida de una adolescente normal. Creo que fue algo por lo que fui pasando, del tema de ser tan conocida y a veces tantas palmaditas en la espalda pueden llegar a tambalearte, yo estaba muy tambaleada, muy confundida. No sabía cuál era mi camino, si tenía que cantar, si tenía que actuar, si tenía que bailar, no sabía y después con el tiempo fui entendiendo que no debía rendirme, que luché mucho desde los seis años trabajo en esto y me he esforzado mucho para llegar a donde estoy y lo que me falta todavía por recorrer, entonces yo sentí que no era el momento de dejarlo así.

¿Actualmente qué es lo que te motiva a seguir?

–Cada día es mejorar y no quedarme estancada. Creo que una de las cosas que a mí me representa mucho es que no me quedo en mi zona de confort, soy mucho de salir y romper las reglas. A mí no me gusta seguir órdenes, yo sigo mis propias reglas y a veces se me aloca el cerebro y digo ‘quiero hacer un show en el aire’ y lucho para que se cumpla, entonces eso es lo que me mantiene. Esta carrera es complicada porque un día estás arriba y otro día estás abajo, es una montaña rusa, pero lo importante es disfrutar y aprovechar el momento porque uno nunca sabe lo que pasará y es muy importante ser agradecido.

Karol Sevilla / Cortesía

¿Cuál es el mensaje que quieres dejar con Tus besos?

–Es un tema increíble que habla sobre el primer amor. Sobre una chica que le dice al chico ‘vamos a pasar la vida juntos’. Ella le canta a él y creo que eso también es algo a lo que debemos abrirnos más actualmente porque no solamente los hombres pueden preguntarle a un chica si quiere ser su novia, cantarle o llevarle serenata, la mujer también puede hacer eso. En cuanto al videoclip se notan mis tres etapas bailando, cantando y actuando; además hay una escena donde yo le estoy cantando al chico y diciéndole todo lo que siento por él. Creo que eso es por lo que hemos pasado todos, nos hemos enamorado y hemos pensado que él o ella es el amor de nuestra vida.

¿Te preocupan las críticas en redes sociales?

–Nosotros no somos una monedita de oro para caerle bien a todos y menos los artistas, yo siempre me fijaba mucho en que lo que hacía le encantara a la gente hasta que llegó un momento en el que dije basta, voy a hacer lo que yo quiera y mis seguidores lo han notado. Creo que como mujer el tema de las críticas es mucho más fuerte que en un hombre pero creo que si no es mi cuerpo no opino, si no es mi personalidad tampoco opino.

¿Cuál es tu percepción de las mujeres en la música actualmente?

–Antes eran muy marcadas las diferencias, las que cantaban pop solo podían cantar pop y ahora todos es todo diferente y me encanta. Existe más comunidad y hay más colegas actualmente. Escuchamos que se fusionan estilos muy diferentes y a mí me gusta que en mi música haya un poquito de todo. También vemos que más mujeres se están uniendo para hacer colaboraciones y eso es increíble. Dejar el tema de los egos a un lado y poder fusionar tu música.

¿Cómo has vivido estos momentos en pandemia?

–Nadie nos preparó para lo que se venía. Logré convivir muchísimo más con mi mamá y me di cuenta que aunque pasamos mucho tiempo juntas no la conocía del todo. Fue un año complicado para toda mi familia, tuvimos pérdidas muy fuertes y me di cuenta que hay que aprender a vivir, no sabes si el día de mañana vas a estar y disfrutar a la gente que está a tu alrededor. Creo que ahora todos estamos mucho tiempo en el teléfono y no nos fijamos en las personas que están a nuestro alrededor.

Aquí el videoclip de la canción de Karol Sevilla, Tus besos…

