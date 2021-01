Adele combina top off shoulder de gasa con blazer de terciopelo y pantalón palazo en un outfit icónico

Adele se ha dado a conocer por tener una de las mejores voces en la industria musical lo que le ha valido ser galardonada en dos ocasiones con el Grammy al Álbum del año, hechizando a miles de personas con sus conciertos en grande estadios.

Uno de sus rasgos más reconocidos es el estilo que posee la británica. Suele utilizar trajes llenos de brillo y vestidos que han destacado sus curvas, sirviendo también como un modelo positivo para la aceptación del cuerpo, sin importar la talla que se tenga.

Con su reciente pérdida de peso, una que la misma Adele comentó está enfocada en ser más saludable y tener una energía apta para compartir con su hijo Angelo, puede que la veamos con estilos diferentes a lo acostumbrado, atreviéndose con mini vestidos y piezas que puedan ser un poco más reveladoras.

Adele vuelve a sorprender con su belleza y un mini vestido negro al reaparecer en su cumpleaños 32 La esbelta figura de la británica dejó a sus fans llenos de asombroso, al ver su extraordinaria belleza y glamour

Adele maravilla en top de gasa azul transparente con detalles de encaje, maxi blazer de terciopelo y pantalón palazo

Mientras promocionaba su último disco '25', decidió grabar uno de los sencillos, 'When we were young´ con uno de sus outfits más icónicos hasta la fecha, trascendiendo entre sus fanáticos y el mundo de la moda.

Adele utilizó un top de gasa azul con detalles de encaje en la parte superior. Lo combinó con un blazer de terciopelo y unos pantalones estilo palazo, dando como resultado un look único que se balanceaba entre lo delicado de la elegancia atemporal y una ligera sensualidad que solo ella sabe crear.

En el video, canta rodeada de los músicos de su banda, ofreciendo una clase de canto con su poderosa voz, moviéndose con gracia debido a su cómodo vestuario. Este resulta ideal para una estrella como Adele y también para la chica común, siendo bastante versátil: funciona para el día y para la noche.

Adele hechiza con blusón de pliegos y medias de malla negra con suecos de madera La cantante siempre luce casi perfecta

Luego de participar en SNL y esquivar preguntas sobre un posible nuevo álbum, la intérprete británica está en casa junto a su hijo, enfocándose en crear música y expresar sus sentimientos a través de esta, lo que mejor sabe hacer.

Te recomendamos en video