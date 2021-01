Bárbara de Regil es criticada por 'memes' homofóbicos ¡Ella se defiende!

Bárbara de Regil es una de las famosas que más ha causado polémica en los últimos días luego de que se publicaron diversas imágenes de la actriz con mensajes homofóbicos, que desataron una serie de reacciones en redes sociales. Por esta razón, la protagonista de Rosario tijeras decidió reaccionar ante lo sucedido.

La actriz de 33 años de edad publicó en su cuenta de Twitter que dichos "memes" fueron inventados por gente aburrida y enfatizó que todo es inventado. "Y eso hace la gente que está llena de odio, envidia y me queda claro que no tienen nada que hacer", escribió Bárbara de Regil.

Ser tendencia en twitter por Memes Inventados x gente aburrida …

no se si reír , llorar o agradecer …

🤔 Creo q Agradecer 🙏🏻

por que aunque apoyo y AMO a la comunidad 🏳️‍🌈❤️

Ser tendencia siempre se agradece (decía mi abuela chayo , no existe la mala publicidad ) pic.twitter.com/2N7caCTZIL — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) January 16, 2021

Los memes de Bárbara de Regil

Bárbara de Regil también expresó por medio de sus historias de Instagram, que la gente que la critica en redes sociales "tiene poco éxito y mucho tiempo libre".

"Una cosa es que me hagan memes de pan integral, Tarzan y esto. Te metes a mis historias, tomas screenshot de mis historias e inventas cosas porque crees que me vas a afectar pero en realidad no me afecta, en realidad me hace más fuerte, en realidad me hace más famosa porque no hay publicidad mala ¿Me explico? Aunque me quieran jod…, mi mejor amigo es gay, mi frase de vida es todo con amor, el amor, el amor y punto", mencionó.

Bárbara de Regil tiene ocho millones de seguidores en Instagram / Instagram

"A mis hermanas les voy a decir esto: amor es amor, no busques la aprobación de nadie, busca lo que te diga tu corazón, tú eres más hermoso, eres más hermosa siendo tú, así que nunca escondas lo que eres, siempre sácalo a relucir porque eso te va a ser más única", aseguró Bárbara.

Días antes, Bárbara de Regil también publicó un video en su cuenta de Twitter sobre el meme en el que se hacía referencia en que ella había hundido el barco en Puerto Vallarta, donde iban a bordo personas de la comunidad LGBT+.

"Antes de que se empieza a hacer un chisme enorme. A toda la gente que está creyendo esos memes que salen míos, que piensan que yo los escribo, yo no los escribo. Yo subí esta foto, tal cual así está y alguien en su aburrimiento hizo este meme pero no lo escribí yo. Yo amo la comunidad, yo primero me hundo con ellos antes que nada en el mundo, así que dejen de creer tanta pend…", dijo Bárbara de Regil.

