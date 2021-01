Caifanes y Soda Stereo dividen opiniones por su legado musical. ¿Qué opinas?

Los seguidores de Caifanes y Soda Stereo volvieron tendencia a las legendarias bandas de rock en español, al tratar de compararlas.

"No los comparen. Disfrútenlos. Dos Leyendas del Rock en Español", compartió un usuario de Twitter ante la controversia.



La agrupación mexicana y argentina están este domingo en trending topic por todos los comentarios que se originaron ante la pregunta abierta: ¿Quién es mejor?

"En mi opinión, este boleto lo dice todo… Soda Stereo por encima de Caifanes", "Soy team de ambos, pero Soda gana porque tuvo mayor impacto social/cultural. Aquí en México conoces chingos de personas que les gusta Soda, pero, ¿cuántos argentinos siquiera han escuchado a Caifanes?", "Soy fan de Caifanes, pero no por eso dejo de reconocer el legado y fuerza de Soda Stereo. Unos mounstruos ambos", "Apoyo la moción commander, me gusta Caifanes pero no debemos cegarnos a que Soda es infinitamente superior", fueron alguno de los comentarios.



Caifanes

Saúl Hernández, Sabo Romo, Alfonso André y Diego Herrera ya dejaron atrás esa etapa del regreso a los escenarios, ahora viven un nuevo ciclo, que tiene la peculiaridad de no tener fecha de caducidad.

La agrupación mexicana fortalece su paso por los escenarios en todo América y está dispuesto a seguir con esta aventura musical.

Alfonso André compartió que mucho ha cambiado en la manera de disfrutar la música, ya alejado de cualquier ego.

“Vamos creciendo, madurando y reconociendo el valor de cada uno de los integrantes de la agrupación. Cuando eres más joven, el ego te juega malas pasadas, como que no reconoces lo que tienes alrededor. Ahora estamos como más agradecidos con la vida por habernos puesto en este camino. Cada uno tiene su manera muy particular de tocar un instrumento, todos estamos más conscientes de lo que tenemos, eso viene con la madurez. Vivimos un momento de mucha armonía”.

Soda Stereo

Zeta Bosio y Charly Alberti mantienen el legado de Gustavo Cerati y Soda Stereo.

"Es un cierre con bro­che de oro a una carrera que nos ha llevado por mu­chísimos lugares. Nos lleva de vuelta a despedirnos de esas ciudades y lugares importantes al lado del público que siempre nos acompañó y que hacen que Soda Stereo siga siendo un fenómeno a nivel interna­cional", señaló Zeta Bosio durante la pasada gira Gracias totales.

"También entendemos que no es la vuelta de Soda Stereo, eso es importante recalcarlo porque a veces los perio­distas dicen ‘Es la vuelta de Soda Stereo’, ‘Lo nuevo de Soda Stereo’, esto no es ni la vuelta de Soda ni hay nada nuevo. Es una ce­lebración final que esta­mos haciendo con Zeta, sólo la oportunidad de compartir las canciones con nuestro pú­blico una última vez, por ende es un homenaje a nuestro amigo que hoy no tenemos, esto habla de un final. Después de esto no van a vernos, por lo menos juntos, en un escenario haciendo esto por muchos años", añadió Alberti ante los rumores.

Reacciones en Twitter

Soda Stereo está años luz por encima de caifanes.. https://t.co/7TyEbtXo1A — BaksLive (@BaksLive) January 17, 2021

Uta yo pondría a café tacvba primero luego a caifanes y al final soda — JUCA (@jcmarin_ortiz) January 17, 2021

No puede uno decir Soda Stereo porque luego luego saltan los mugrosos con Caifanes. No son lo mismo, Caifanes son muy bueno, excelentes incluso, pero desde mi punto de vista y oído Soda es SUBLIME, y con la voz de Cerati pues que te digo UN LUJO, un Nirvana, una delicia!!! 😍 🎶 pic.twitter.com/ULdgVn6sMI — Sufragio Efectivo👥 (@SufragioActivo) January 17, 2021

Es verdad,caifanes fue un gran grupo de rock,nadie lo niega,pero lo de Soda Stereo es punto y aparte,la verdad el grupo de Cerati es muy superior a caifanes,perdón si ofendo a alguien pero quienes la rompieron con el rock en español fue precisamente Soda Stereo. — Isabel Toto (@IsabelToto7) January 17, 2021

Son culturas distintas, e influencias distintas, caifanes supo usar muy bien los instrumentos mexicanos, y soda es 100% electronico, son estilos diferentes, ambos son excelentes. — AlexAlcaya (@ALEALCAYA) January 17, 2021

Para gustos colores, de Soda solo conozco persiana americana y música ligera. De Caifanes la mayoría de sus canciones y hay varias icónicas. — Hector Delin Reynoso (@HectorDelinR) January 17, 2021

