'Estoy ansiosa de que venga': Mariana Seoane revela que recibirá a Isabel Pantoja en México

La cantante española Isabel Pantoja tiene planes de dejar España y venir a vivir a México luego de toda la polémica que ha mantenido con su hijo Kiko Rivera. Por lo que la intérprete de temas como Hoy quiero confesarme y Era mi vida él estaría buscando algo de paz junto a una de sus grandes amigas, la cantante y actriz Mariana Seoane, quien ya reveló que recibirá a Pantoja con los brazos abiertos en tierra azteca.

Durante una entrevista para el programa español Viva la vida, Mariana Seoane afirmó que siempre ha sido muy cercana a Isabel Pantoja y su familia.

"Para mí han sido como una familia en España y nosotros lo somos para ella. Estoy ansiosa de que venga, México la espera con los brazos abiertos el día que ella lo decida", afirmó Mariana Seoane, quien también confesó que mantiene comunicación con Pantoja por medio de WhatsApp.

La cantante española quiere dejar España / Getty Images

Asimismo, la intérprete de temas como Una de dos, Mermelada, Me equivoqué, entre otros reveló que la propuesta de que Isabel Pantoja se mude a su casa sigue en pie.

"Mi casa es su casa, como yo tuve la oportunidad de pasar unos días con ella en Cantora", destacó Seoane. Cabe destacar que en 2014 , Mariana Seoane pasó un tiempo en la fina de Isabel Pantoja y enfatizó que cuando Isabel viaja a México siempre la visita en su casa.

Mariana Seoane defiende a Isabel Pantoja

La cantante también aprovecho para mostrarle su apoyo a Isabel. "Está triste pero es una mujer maravillosa. Ella es una mujer extraordinaria, es una gran madre, una gran hija", afirmó Seoane, quien prefirió no opinar demasiado sobre el pleito entre Pantoja y su hijo.

Mariana Seoane / Viva la vida: Telecinco España

"Yo la verdad no tomo partido con nada mientras ella no salga diciendo su verdad. Sabemos que cuando hay conflictos familiares es muy difícil opinar. Lo único que puedo decir es que creo que Isabel tiene su verdad y la apoyo al 100% (…) Lo que es importante, como hijos, yo amo a mi madre más que nada en mi vida y mi madre puede hacer lo que sea, pero es mi madre y no hay que ser malagradecido", mencionó Mariana Seoane.

Isabel Pantoja planea mudarse a México ¿Con Mariana Seoane? Actualmente la cantante Isabel Pantoja se encuentra cuidando a su madre, quien ha sufrido diversos problemas de salud

