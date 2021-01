Eduardo Yáñez: los cinco momentos más polémicos del actor

Eduardo Yáñez es uno de los actores que más ha causado polémica en los últimos años debido a su relación con los medios de comunicación, pues en diversas ocasiones ha mostrado su enojo contra reporteros que lo cuestionan sobre su vida personal. Pero eso no es todo, pues el histrión de 60 años de edad aceptó que tuvo problemas de alcoholismo y ha hablado abiertamente de su relación con su hijo, Eduardo Yáñez Jr., quien lo acusó de abusivo y drogadicto.

1.- Eduardo Yáñez golpeó a reportero

En octubre de 2017, Eduardo Yáñez golpeó al reportero Francisco Fuentes, quien trabajaba para el programa El Gordo y la Flaca. Durante una alfombra roja, el reportero cuestionó a Yáñez sobre su hijo, por lo que el actor no lo tomó bien y abofeteó al periodista. Fuentes interpuso una denuncia por agresión y el actor tuvo que disculparse.

2.- Problemas de alcoholismo

El actor reveló que fue alcohólico durante cinco años durante su juventud, los cuales considera que fueron años terribles en su vida. “Bebí loción de afeitar con agua, me vi y me di cuenta que eso no quería para mí porque también eso me estaba llevando a otro tipo de cosas, a las drogas”, afirmó el actor durante una entrevista con Pati Chapoy.

3.- Relación con África Zavala

Tras varios años sin negar ni confirmar su romance con África Zavala, Eduardo Yáñez decidió romper el silencio y afirmó que tuvo una relación amorosa con la actriz durante tres años, por lo que fue muy difícil para él superar esa relación, así lo confesó el histrión a Ventaneando.

4.- La relación con su hijo

El hijo del actor publicó en redes sociales que su padre era drogadicto, racista y abusivo. Por esta razón, Eduardo Yáñez habló con el programa Al rojo vivo y afirmó que la relación con su hijo estaba fracturada, pues le robó dinero. “Nada más éramos él y yo manejando mis cuentas (…) Le quité mi apoyo”, afirmó Eduardo Yáñez.

5.- Pide sana distancia a reportero

Eduardo Yáñez volvió a causar polémica debido a su carácter, pues el actor explotó contra un reportero de TV Azteca y le pidió que respetara la sana distancia, por lo que aventó el micrófono del reportero. "Haz tu micrófono para allá", expresó el actor.

Cabe destacar que en 2018, Eduardo Yáñez también fue señalado por golpear a un adulto mayor durante el rodaje de una serie. Sin embargo, el actor no ha hablado al respecto, aunque autoridades de Zempoala, Hidalgo comentaron que se logró llegar a un acuerdo entre el actor y la persona afectada.

El actor Eduardo Yáñez será el protagonista de la nueva versión de la telenovela "Mirada de mujer", que en esta ocasión se llamará "Si nos dejan"

