Yalitza Aparicio enamora con su sencillez en un pantalón de mezclilla y una blusa étnica roja con bordado colorido

Yalitza Aparicio no solo ha continuado con su carrera como actriz, grabando un episodio de la serie Peace Peace Now Now después del rodaje de Roma, sino que no ha parado su trabajo comunitario y en pro de los derechos humanos de migrantes y de aquellos quienes más lo necesitan.

Recientemente compartió en su perfil de Instagram varias imágenes de una reunión que sostuvo con guatemalteca Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 y fiel defensora de los derechos humanos, siendo una gran experiencia para la mexicana.

"Gracias por darme la oportunidad de conocer a estas mujeres tan maravillosas que me inspiran. Atesoraré sus palabras: 'Cuando estés perdida y no sepas a dónde ir, busca el sol y ve en esa dirección"", escribió Yalitza Aparicio al publicar un álbum de este encuentro.

En la primera foto, se puede observar a Yalitza junto a Rigoberta y otras compañeras posando frente a un espejo para inmortalizar así ese momento tan especial compartiendo juntas y trabajando en pro de los derechos humanos.

En otra de las fotos, quedó en evidencia la sencillez y humildad de Yalitza Aparicio ya que se vio hermosa con un pantalón culotte gris texturizado junto con una blusa tipo camisón roja de rayas plateadas y un colorido bordado típico mexicano.

Es cierto que la actriz de 27 años viste con exclusiva ropa de diseñadores de fama mundial cuando recorre las distintas alfombras rojas de Hollywood, pero también demuestra que se puede lucir impecable con ropa típica mexicana, siempre sintiendo orgullo por su origen y sus raíces.

Incluso, compartió los detalles de su vestimenta en una siguiente fotografía: "Gracias por este hermoso detalle.🥰 Para los que no lo conozcan, les cuento un poco: Es un Huipil de la comunidad indígena Patzun, Chimaltenango Guatemala, tiene en el diseño el calendario maya, con los nahuales que rigen y guían el camino de los pueblos y mujeres indígenas de Guatemala. Hecho por manos Guatemaltecas".

En otra sesión de fotos que protagonizó hace un par de años, también deslumbró con un look del mismo estilo, combinando un pantalón de mezclilla con un blusón rosa pálido bordado con flores blancas, mezclando delicadeza y elegancia con prendas básicas.

