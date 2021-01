Muere David Richardson, escritor de Los Simpson y Malcom el de en medio

David Richardson, reconocido escritor en Estados Unidos y que se caracterizó por poner su creatividad en series como Los Simpson, Malcom el de en medio y Two and a Half Men, falleció la noche de este lunes a los 65 años de edad.

De acuerdo con reportes del medio Deadline de Estados Unidos, Richardson perdió la vida a causa de una insuficiencia cardiaca, de acuerdo con los detalles preliminares de la autopsia que se le realizó.

El más reciente trabajo que Richardon realizó fue la serie transmitida por Netflix, F is for Family, misma que recientemente terminó de grabar su quinta temporada y en la que el escritor participó como productor ejecutivo.

Otras de las producciones en las que David Richardson participó, fueron The John Larroquette show, 8 simple rules, Manhattan AZ, Phenom y otras más, sin embargo, sus principales colaboraciones fueron Los Simpson, Two and a Half Men y Malcom.

Finalmente, cabe resaltar que Richardson fue el encargado de escribir el popular episodio de la quinta temporada de los Simpson titulado Homero ama a flanders, el cual es uno de los más vistos y que mayor impacto ha tenido entre los seguidores de la familia amarilla.

