'Una nación en libertad y justicia para todos', grita en español JLo en toma de protesta de Biden

Jennifer Lopez formó parte de la ceremonia de toma de protesta del presidente 46 de Estados Unidos, Joe Biden. Por lo que durante su participación la cantante originaria de Nueva York envió un impactante mensaje en español donde pide libertad y justicia para todos.

La cantante de 51 años de edad interpretó el tema This land is your land (Esta tierra es tu tierra), la cual es considerada una de las canciones más emblemáticas del folk en Estados Unidos y que fue escrita por el músico y cantautor estadounidense, Woody Guthrie en 1940.

Vestida completamente de blanco, Jennifer Lopez envío un mensaje en español, que sorprendió a todos los presentes y ya se ha convertido en tendencia en redes sociales. "Una nación bajo Dios, indivisible con libertad y justicia para todos ¡Lets get loud!", exclamó Jennifer Lopez, quien también sorprendió con su potente voz.

Durante los últimos días, Jennifer Lopez publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las inmediaciones del Capitolio en Estados Unidos.

Además, Jennifer Lopez es reconocida por su apoyo constante a los latinos, pues sus padres son puertorriqueños y siempre ha defendido sus raíces latinas. Cabe destacar que durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl en 2020, la cantante también lanzó un poderoso mensaje.

