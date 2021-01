Marlene Favela deslumbra con delicada maxi falda rosa de seda plisada, un top negro y botas

Marlene Favela mantiene el contacto directo con sus fanáticos a través de YouTube, donde tiene más de 200 mil suscriptores y comparte desde recetas de cocina hasta sus mejores consejos de belleza para tener una eterna juventud.

Ahora, en los primeros días de este enero de 2021, publicó un video desde la sala de su lujoso hogar, deseándole un buen año a sus seguidores y compartiendo sus propósitos de año nuevo, en los que trabajará muy duro en los próximos meses.

Y comenzó platicando sobre las primeras cosas que quiere afianzar en este 2021: una alimentación balanceada y ejercicio. "La salud es lo más importante, sin salud no hay nada, y para tener una buena salud tanto física como espiritual pues primero que nada hay que comer muy bien. Así que mi propósito de año nuevo es comer muy saludable".

"Pero también para tener una buena salud no solo basta la alimentación, hay que acompañarla de ejercicio (…) no todo el mundo disfruta, pero este es mi propósito número dos, hacer ejercicio. El año pasado empecé una rutina en mi casa de 20 minutos de cardio (…) yo amo caminar, me fascina, y creo que esa es una motivación para mí este año, para retomar mis sesiones de patinaje", añadió.

Y es que Marlene Favela es la confirmación de que unos hábitos saludables son capaces que permitirnos conservar la salud y la juventud. A sus 43 años y después de tener una bebé, luce más radiante que nunca, convirtiéndose también en todo un ícono de la moda.

En una de sus más recientes publicaciones, la querida protagonista de Gata salvaje deslumbró con una exquisita maxi falda plisada de seda rosa pastel, junto con un top negro de mangas largas y cuello tortuga, complementando con unas maxi botas de cuero con remaches.

Entonces, se trata de un look perfecto para el invierno, ya que es súper coqueto pero además idea para protegerte de las bajas temperaturas cuando estés de paseo. Luce magnífico en mujeres de 40 años y sin importar su estatura o figura.

